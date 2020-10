J Balvin tiene que dar explicaciones por lo que le ha hecho a su perro, pero no convence a todos

J Balvin es un amante de los colores y lo ha demostrado no sólo poniendo ese título a uno de sus discos, sino tiñendo su cabeza de toda la gama que pueda haber de tonalidades. Eso no es un delito, cada cual con sus gustos. Pero si llevas tu pasión a los que te rodean, puede que no todos estén de acuerdo.

El colombiano publicó unas fotos de su perro al que ha decidido teñirle la cola de colores y eso no le ha gustado a todo el mundo por mucho que haya intentado justificar su decisión.

“Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento. Es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con animales o maltrato y aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia”, explicaba en redes.

Y, además, mandaba un mensaje para los que tengan pensado hacer lo mismo con sus mascotas: “Por favor esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño. 🙏🌈”.

Críticas y apoyos

Pese a todas las explicaciones, no se ha librado de las críticas. Personas que no entienden que se haga esto con los animales.

“Es maltrato y la humanización es un acto irrazonable contra el animal! Promueve el maltrato animal! La mayoría de personas que lo siguen ahora lo harán con sus perros!”.

“No entiendo el afán de querer enmarcar a un animal de acuerdo a lo que desee su dueño más allá de si el tinte es vegano o no hace daño. Que egocéntrico”.

“Déjame decirte que no importa, es una falta de respeto para el perrito, no se le ve bien”.

Si unos le criticaban, muchos más le defendían y le mandaban su apoyo.

Rauw Alejandro: 🔥🔥🔥🤘🏼🤘🏼

Yandel: Enzo mi amigo 🐶❤️

Delaguetto: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Karol G: Enzo 🦄🌙🌈❤️❤️❤️