Melyssa, en todos los kioskos: “Tom es mala persona”

Melyssa se ha convertido en una de las grandes protagonistas de La isla de las tentaciones 2. Casi toda la audiencia empatizó con la muchacha después de que su novio, Tom Brusse, le pusiera los cuernos delante de toda España. A pesar de todo el drama, se coronó como la estrella de la edición y era cuestión de tiempo que saliera hablando en una revista del corazón.

Llegó el día. Hoy, miércoles 21 de octubre de 2020, la cara de Melyssa está en todos los kioskos. Lecturas, que está al día con lo ocurrido en La isla de las tentaciones, no ha dudado en sacar en portada (bien destacada) a la concursante para relatar el drama que ha vivido por culpa de Tom. "De él me engancha la seguridad. La de un futuro para toda la vida, protección... Tom siempre me ha hablado de casarnos, de tener hijos", explica la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas) el 20 Oct, 2020 a las 10:22 PDT

Después, Melyssa reflexiona sobre lo ocurrido y asegura que Tom la ha utilizado como ha querido: "He sido un juguete para Tom. Ha maltratado mis sentimientos. Tom no ha querido ni a Sandra ni a mí", y remata: "Es frío y mala persona".

Melyssa y Tom en 'La isla de las tentaciones: tres meses después'

Aunque se ha despachado a gusto en la revista especializada en asuntos del corazón, Melyssa tiene cuentas pendientes con Tom y las resolverá este miércoles en La isla de las tentaciones: tres meses después. ¿Por qué tuvieron sexo nada más salir del programa? ¿Ha habido algo más entre ellos? ¿Qué pasó con Sandra? Todas las respuestas esta noche en Telecinco a partir de las 22:00 horas.