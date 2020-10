Lisa Marie Presley le escribe unas emotivas palabras a su hijo en el que hubiera sido su 28 cumpleaños

El dolor de una madre ante la pérdida de un hijo es algo que solo puede entender la que haya pasado por eso. Hemos visto el duelo de Ana García Obregón tras perder a su hijo. Su dolor es indescriptible. Lo mismo ocurre con Lisa Marie Presley.

La hija de Elvis Presley vivió su peor pesadilla el pasado 12 de julio cuando encontraban sin vida el cuerpo de su hijo Benjamin Keough. Se había disparado con una escopeta en el cuarto de baño acabando voluntariamente con su vida.

Todo ocurrió una noche tras haber participado en la fiesta de cumpleaños de su novia, Diana Pinto y su cuñado, el marido de su hermana Riley. No era la primera vez que celebraban este cumpleaños conjunto de las parejas de los dos hermanos.

La carta de una madre

Pero fue su última noche. Y el día en el que hubiera cumplido 28 años, su madre ha querido escribirle unas emotivas palabras que ponen la piel de gallina.

“Mi hermoso, hermoso ángel. Adoré el suelo sobre el que caminaste en esta tierra y ahora en el cielo. Mi corazón y mi alma se fueron contigo”, comienza el texto en el que vuelca todo su dolor. Un dolor que intenta describir.

“Sin ti la profundidad del dolor es sofocante y sin fondo en cada momento de cada día. Nunca seré la misma”, asegura. Algo que entenderá perfectamente Ana García Obregón que está pasando por lo mismo.

Y no ha dudado en hacerle una petición: “Por favor espérame mi amor y toma mi mano mientras me quedo para continuar protegiendo y criando a tus hermanitas y para estar aquí para Riley. Sé que querrías eso. Feliz cumpleaños mi dulce, dulce niño. Eras demasiado bueno para este mundo. 😞💔”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lisa Marie Presley (@lisampresley) el 21 Oct, 2020 a las 2:24 PDT

Dolor de hermana

Su hermana Riley compartió con él aquella última fiesta. Estaban muy unidos y el dolor también es muy grande. "Tú. No hay palabras para definirte. Ángel es lo más cercano que se me ocurre. Luz pura. Hermano pequeño. Mejor amigo. Hombre libre. Intelectual. Testigo de mi vida. Alma gemela. Protector. Demasiado sensible para este duro mundo. Espero que me des fuerzas para soportar el enorme agujero que has dejado en mi corazón”, escribía poco después del fallecimiento de Ben.

“Espero que me des fuerzas para comer. Espero que estés acunado en el amor. Espero que sientas el mío. Espero que te sientas dios. Tú eres Dios. No puedo creer que me hayas dejado. No tú, dulce Ben. Cualquiera menos tú. Supongo que esto es un verdadero corazón roto. Espero que nos encontremos de nuevo”, añadía totalmente desolada.