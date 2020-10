Vanesa Martín: “Con este disco he aprendido que si de verdad quieres algo buscas la manera”

Vanesa Martín llega dispuesta, una vez más, a dejarnos su impronta en el corazón. Y en la cabeza. Y en nuestras vidas. La artista malagueña ha presentado su nuevo disco, 7 veces sí, en directo a través de un evento online para medios de comunicación y seguidores de Vanesa. "Algo bueno que tiene esta rueda de prensa es que por primera vez es accesible a todos mis fans", ha dicho la artista al principio de su presentación, en un claro gesto de cariño a su gente.

La cantante y compositora ha querido presentar así su séptimo disco de estudio, que verá la luz este viernes 23 de octubre. LOS40 tuvimos la oportunidad de seguir este encuentro y de poder preguntar en directo a Vanesa Martín por su nuevo trabajo.

"Buenos días a todos, gracias por estar ahí", comenzaba la andaluza. Este espacio en el que estamos se iba a inaugurar con una presentación de Dua Lipa y justo se cruzó el confinamiento y yo estoy aquí haciéndole el relevo a Dua Lipa, que somos muy compañeras (risas), un besazo desde aquí a Dua Lipa", bromeaba Vanesa.

7 veces sí, un disco lleno de vitalidad

En palabras de Vanesa Martín, 7 veces sí "es un disco lleno de vitalidad, de fuerza, de profundidad, de intimidad, del horizonte que todos perseguimos, de esa rutina que antes nos parecía una losa, y ahora todos la añoramos. 7 veces sí tiene presente, tiene futuro, tiene pasado, tiene esperanza y tiene, sobre todo, muchas ganas de vivir. Muchas ganas de directo".

Le preguntamos a la artista: ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en este proceso y lo más importante que ha desaprendido?

"Mira, si te imaginas cómo empezamos a trabajar... Todo por Facetime, videollamada, notas de voz... he aprendido que si de verdad quieres algo te buscas la manera, de alguna manera terminamos comunicándonos. Con José Marín y con Tony Romero he hecho otros temas como Hablarán de ti y de mí, como nueve días, como Hábito de ti, Yo también sé jugarme la boca, la versión que hice para Sabina, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar juntos, en vivo, en persona, entonces con todo esto, teníamos que trabajar a distancia, todos se hacía mucho más lento, te puedes imaginar que las conexiones a veces se nos iban o no escuchábamos bien... pero hemos aprendido a comunicarnos de otra manera", ha contado la artista.

"Y he desaprendido la prisa, quizás nos hemos dado cuenta con esta realidad de lo que realmente importa, por lo menos yo. Pero ojo, yo he trabajado sin presión porque para Warner y para mí, mi fecha de lanzamiento estaba en 2021. Lo que pasa es que empecé a escribir, a componer, a arreglar y a mediados de junio teníamos el disco prácticamente terminado. Y pese a que este disco está muy enfocado al directo y no sabemos cuándo podremos recuperar la normalidad, yo quería salir, quería sacarlo. Creo que la música es cómplice, compañera, catalizadora de energía y quería que estuviera aquí. Ahora ya no es mío, ahora es vuestro".

7 veces sí ha sido un álbum compuesto en pleno confinamiento y tiene mucho sabor a su tierra. Un disco grabado íntegramente Málaga, mezclado en Madrid y masterizado en Nueva York. Nacido en casa de la artista, junto a los músicos y productores, también malagueños, José Marín y Tony Romero.

Un disco que enseñó a amigos y compañeros de profesión

Vanesa Martín enseñó su nuevo disco a amigos y compañeros de profesión como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Sabina... y sobre ello, ha dicho: "Me apetecía mucho compartirlo con mis amigos de cabecera y con otros muchos más me hubiera encantado compartirlo y estoy feliz de que no sea tan hermético, que sea más abierto".