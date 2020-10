Just Dance 2021 se lanzará en PS5 y XSXS el 24 de noviembre

Just Dance es una de las franquicias más vendidas en la historia de los videojuegos. A lo largo de los años sus diferentes entregas siempre han estado liderando los tops de las principales consolas de todo el mundo y no parece que su nueva entrega vaya a ser una excepción.

Ubisoft ha anunciado hoy que Just Dance 2021 se publicará en PlayStation 5 (PS5) y en Xbox Series X y S (XSXS) el 24 de noviembre de 2020. Just Dance 2021 para PlayStation 4 será retrocompatible en PlayStation 5. Los jugadores que compren Just Dance 2021 en Xbox One, podrán descargar la versión del juego para Xbox Series X y S sin coste adicional.

Just Dance 2021 se lanzará el 12 de noviembre de 2020 en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Stadia. El juego, que ofrecerá a los jugadores aún más nuevas formas de bailar, incluirá 40 nuevos grandes éxitos, el nuevo modo Quickplay y una World Dance Floor mejorada.

Los jugadores disfrutarán también de varios de sus modos de juego favoritos, incluyendo los modos Kids, Co-Op y el servicio Just Dance Unlimited.

La aplicación gratuita Just Dance® Controller, disponible en todas las plataformas, hace el juego más accesible para los jugadores de consolas de la actual y próxima generación gracias al registro de puntuación desde el teléfono, una tecnología que permite bailar hasta seis jugadores sin necesidad de tener otros accesorios adicionales. Está disponible gratuitamente en iOS y Android.