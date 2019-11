10 años del juego creado por 20 personas que ha vendido 70 millones

Hace 10 años, Ubisoft París se embarcaba en un proyecto secreto cuyo éxito no podían ni imaginar... Un equipo de 20 personas arrancó así un concepto para Nintendo Wii que se convertiría en el videojuego musical más popular de todos los tiempos: Just Dance.

Para celebrar su décimo aniversario, la franquicia estrena su más reciente entrega, Just Dance 2020, ya disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Wii, y pronto para Stadia.

Con 70 millones de unidades vendidas, al menos una al mismísimo Barack Obama, Just Dance cuenta con una comunidad de 120 millones de jugadores... Entre ellos los primos de Meghan Trainor, que no se dieron cuenta de que su prima era famosa hasta que la vieron incluida en el listado de canciones de Just Dance.

¿Y cuál es la fórmula del éxito de Just Dance? Diversión para todxs a través de un listado de canciones seleccionadas teniendo en cuenta distintos perfiles de jugadores y gustos musicales. Pero el equipo de desarrollo siempre ha estado además muy pegado a las tendencias actuales y han buscado siempre la forma de innovar y ofrecer experiencias frescas con un toque creativo.

Ejemplo de ello es la colaboración con artistas externos, entre los que volvemos a ver a Inspiranimation, el estudio valenciano especializado en animación stop motion, que en la última entrega son los responsables del mapa de "Soy yo" de Bomba Estéreo.

Y su última entrega promete no defraudar a nadie. Just Dance 2020 permitirá bailar 40 canciones, incluyendo Con altura de Rosalía con J. Balvin Ft. El Guincho, Taki Taki de DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna y Cardi B, Baby Shark de Pinkfong, The Time (Dirty Bit) de The Black Eyed Peas, o Into The Unkown, de Frozen 2 (Disney), entre otras novedades.

Pero además, incluirá un nuevo modo para desinhibirse bailando éxitos de estos 10 años de recorrido, el All-Stars (Recorrerán 10 planetas de Just Dance bailando muchas de las canciones y universos más icónicos de la serie, con el objetivo añadido de desbloquear una canción exclusiva al final de la aventura. Para disfrutar de esta característica online será necesario disponer de una conexión a internet de alta velocidad) y mantiene los modos Co-Op, para formar equipo con amigos, Kids, con temas adaptados a los más pequeños, y Sweat, que tanta falta nos hace para quemar calorías según se acercan las celebraciones navideñas y sus excesos.

Just Dance 2020 incluirá además un mes de acceso gratis a Just Dance Unlimited, un catálogo online con más de 500 canciones, para los jugadores de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

La lista de nuevas canciones de Just Dance 2020 incluye:

I Don’t Care - Ed Sheeran y Justin Bieber

Old Town Road (Remix) - Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus

7 rings - Ariana Grande

Taki Taki - DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

bad guy - Billie Eilish

Kill This Love - BLACKPINK

I Like It - Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

Talk - Khalid

High Hopes - Panic! At The Disco

God Is A Woman - Ariana Grande

Con Altura - ROSALÍA y J Balvin Ft. El Guincho

Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow

The Time (Dirty Bit) - Black Eyed Peas

Soy Yo - Bomba Estéreo

365 - Zedd & Katy Perry

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

Everybody (Backstreet's Back) - Millennium Alert

FANCY - TWICE (트와이스)

Into the Unknown - Disney's Frozen 2 (disponible el 22 de noviembre)

Baby Shark - Pinkfong

Keep In Touch - JD McCrary

Get Busy - KOYOTIE

Só Depois Do Carnaval - Lexa

MA ITŪ - Stella Mwangi

I Am the Best (내가 제일 잘 나) - 2NE1

Skibidi - Little Big

Bangarang - Skrillex Ft. Sirah

Bassa Sababa - Netta

My New Swag (我的新衣) - VAVA Ft. Ty. y Nina Wang

Just An Illusion - Equinox Stars

Stop Movin' - Royal Republic

Tel Aviv - Omer Adam Ft. Arisa

Ugly Beauty (怪美的) - Jolin Tsai (蔡依林)

Vodovorot - XS Project

Bad Boy - Riton y Kah-Lo

Sushi - Merk y Kremont

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Fancy Footwork - Chromeo

Fit But You Know It - The Streets

Le Bal Masqué - Dr. Creole

Always Look on The Bright Side of Life - The Frankie Bostello Orchestra

Infernal Gallop (Can-Can) - The Just Dance Orchestra