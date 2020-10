Strong Nation: Así es el entrenamiento con el que Raquel Sánchez Silva ha decidido ponerse en forma

Raquel Sánchez Silva, tras su paso por MasterChef Celebrity, ha empezado a grabar Maestros de la costura, el talent que la ha convertido en amiga de muchos de los grandes diseñadores de nuestro país. Y era de las que pensaba que para seguir el ritmo tenía que ponerse en forma. Optó por el Strong Nation, un entrenamiento de alta intensidad.

“La única forma de llegar a las grabaciones de @maestroscostura con el físico que esos vestidos exigen es un entrenamiento de alta intensidad. Como sabéis, desde hace años, mi disciplina elegida es Strong. Me permite estar muy en forma, pero también me moldea y tonifica el cuerpo en un tiempo récord y es lo que necesito”, explicaba en sus redes anunciando que iba a compartir fotos y consejos sobre sus entrenamientos.

Entrenamiento exigente

“Para mí es el mejor entrenamiento que hay. Con mucha diferencia a cualquier otro en cuanto a resultados. También es cierto que es duro. Pero para mí no hay nada mejor”, avisaba.

Eso nos permitió ver sus outfit luminosos para entrenar. “Un entrenamiento luminoso/ milagroso. Con mi nuevo look para sufrir en el training más extremo @wearestrongnation con @Mariana morali. Esto es ponerse fuerte de verdad!!! Cuesta, pero obtienes resultados”, aseguraba sobre esta disciplina que requiere, como todas, constancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) el 4 Oct, 2020 a las 4:13 PDT

Constancia y actitud. Ya lo decía ella: “Para hacer #strongnation, hay que ponerse un poquito chula (un rato). Con las guardias y las posturas y todo eso...Esta actitud hay que mantenerla durante 50 minutos porque si no, no lo resistes. Por otra parte, sudas toda la chulería innecesaria porque te das cuenta de lo débil que eres, de tu cansancio y de lo que te duele el cuerpo. Es gracioso: me pongo un rato chula para saber que no tiene base alguna ¡que no vales pa naaaaaaaa!!!”.

Obteniendo resultados

Después de unas cuantas sesiones ha empezado a darse cuenta de que el esfuerzo merecía la pena. “Poco a poco, los resultados van dando la cara. No voy a engañar a nadie: Es un palizón y la mitad de los días quiero hacer 30 minutos en vez de 60. Pero luego merece la pena”, asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) el 17 Oct, 2020 a las 1:51 PDT

Y, además, después del esfuerzo, confiesa que “me siento mucho más fuerte y duermo mejor. Tengo mucha fuerza para aguantar el día y más allá de algún dolor muscular, me quito kilos de estrés. Deporte, deporte y deporte. Sea cual sea. Y a la intensidad que sea, pero anímate!! Es como lo de coser y cantar 😂😂😂😂.... al final, todo es empezar!!!”, aconsejaba. Parece que a ella le funciona.