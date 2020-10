Tini anuncia su colaboración con Alejandro Sanz: ‘Un Beso En Madrid’

Emocionada, con la voz entrecortada y con lágrimas en sus ojos. Así ha anunciado Tini su colaboración con Alejandro Sanz en redes sociales.

Se trata de Un Beso En Madrid, una canción que escucharemos el próximo jueves 29 de octubre. Aunque no ha hecho falta esperar a escucharlo para sentir la emoción que esta canción parece que transmitirá.

Ha sido Tini la encargada de expresarnos este sentimiento a través de un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde comunica emocionada esta buena nueva. Para ella, es una de sus canciones "preferidas de la vida". "Gracias, Alejandro, por esta oportunidad", dice la argentina entre lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 23 Oct, 2020 a las 4:24 PDT

Por su parte, el madrileño no ha dudado en responderle con piropos y amor... mucho amor. "Pero por favooor mi niña, me emocionas. ¡Qué ganas de abrazarte me han entrado! Te quiero mucho pequeñita", dice en la descripción de la publicación.

Todo apunta a que lo que esta unión de talentos nos traerá será una balada de lo más romántica, nostálgica y cargada de sentimientos. Pero de momento son puras elucubraciones, por lo que tendremos que esperar al próximo 29 de octubre para comprobarlo.

Ésta será la primera vez que escucharemos a ambos artistas en una misma canción, por lo que será toda una nueva experiencia para todos aquellos que la escuchen. ¿Cómo sonará la unión de sus voces? Estamos seguros que sencillamente perfecta.