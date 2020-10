Este Halloween LOS40 presenta la ‘Resurrecsong’: la noche de los éxitos vivientes

Solo quedan unos días para el día más terrorífico del año. Y tú, ¿cómo vas a celebrar Halloween en este 2020? Presentamos LA RESURRECSONG. Queremos que nos ayudes a invocar antiguos Números 1 de la Lista de LOS40 para darle una nueva vida a tus éxitos del pasado favoritos.

A través de la brujería de las redes y un conjuro a golpe de click, podrás votar por tus hits a partir de este martes 27 de octubre en nuestros Instagram Stories y devolver a la vida esa canción del pasado que te chiflaba y que estuvo en lo más alto de nuestra lista.

De entre varios Números 1 de LOS40, uno podría resucitar en la noche de los muertos vivientes. Invoca al Número 1 que quieres que vuelva del más allá votando en nuestros stories de Instagram durante toda esta semana. La canción elegida sonará este sábado de nuevo entre nosotros.

Las candidatas propuestas son canciones inolvidables que pertenecen ya al imaginario colectivo y que hicieron historia en LOS40: Baby one more time (1999) de Britney Spears, Laura no está (1997) de Nek, Like a prayer (1989) de Madonna, Corazón Partío (1997) de Alejandro Sanz, Hips don't lie (2006) de Shakira con Wyclef Jean, el clásico Thriller (1984) de Michael Jackson, Ave María (2001) de David Bisbal y Cuídate de La Oreja de Van Gogh. De las 8 candidatas solo puede quedar una.



¿QUÉ NÚMERO 1 SERÁ LA RESURRECSONG? BRITNEY SPEARS - Baby one more time NEK - Laura no está MADONNA - Like a prayer ALEJANDRO SANZ - Corazón partío SHAKIRA & WYCLEF JEAN - Hips don´t lie MICHAEL JACKSON - Thriller DAVID BISBAL - Ave María LA OREJA DE VAN GOGH - Cuídate Antes de votar, puedes pasarte por la sección de música de nuestra APP y escuchar las ocho canciones candidatas a Resurrecsong

Este Halloween, en LOS40, prepárate para vivir la noche de los éxitos vivientes con la Resurrecsong.