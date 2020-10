¿Cómo celebrar Halloween en 2020?

Halloween se acerca y con él todos los ingredientes para pasar una noche repleta de terror, sustos y, por supuesto, muchos dulces. Una fiesta que cada vez está más arraigada entre nuestras costumbres y que gana más adeptos por año. En un Halloween especial, con consecuencias de la pandemia del coronavirus como la distancia social, las reuniones de pocas personas, las mascarillas y las recomendaciones de quedarse en casa, desde LOS40 te proponemos varias ideas para que la noche de las brujas sea igual de divertida (y terrorífica) que cualquier otro año.

¿Cuándo es Halloween 2020?

Como cada año, el 31 de octubre se celebra la noche de Halloween que da paso a la fiesta de Todos los Santos, en nuestro país el 1 de noviembre. Además, ¡este año el día 31 es sábado!

¿Qué hacer en Halloween 2020?

En este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, celebrar Halloween tal y como lo hemos hecho años atrás no es lo más recomendado por las autoridades sanitarias, pero eso no significa que no puedas montar tu propio Halloween en casa.

Maratón de películas de terror

Un clásico de la noche más terrorífica del año es disfrutar de una buena película de terror. Zombies, brujas, retos satánicos, muñecos diabólicos… hay una gama infinita de opciones y muchas películas clásicas a las que puedes dar una oportunidad.

Pero si prefieres apostar por los últimos estrenos del cine de terror hay algunos títulos que puedes apuntar para este Halloween 2020 para estar al día con las últimas tendencias del género.

Si te gustó El Hoyo, El Cadáver es una peli que no te dejará indiferente y que puedes encontrar en Netflix. Pero si lo que te apetece es disfrutar de un remake, Las Brujas puede convertirse en tu plan ideal para Halloween. Protagonizada por Anne Hathaway, esta película promete ser uno de los éxitos de HBO de esta temporada. como tercera y última opción dentro del cine de terror más terrorífico (y exitoso) de este 2020 aparece Madre Oscura, un filme que seguro te impactará.

Fiesta de Halloween por videollamada

Durante el confinamiento las videollamadas se convirtieron en una parte imprescindible de nuestro día a día. Ahora, con motivo de la celebración de Halloween, ¿por qué no retomar la costumbre y así reunirnos virtualmente con tantos amigos como queramos? ¡Podéis montar un concurso de disfraces desde casa o un concurso de maquillaje de Halloween!

Conciertos virtuales y videojuegos en Halloween

Si lo que quieres es un planazo de lo más “jugón” los videojuegos también tienen sorpresas para ti en este Halloween 2020. Uniendo música y videojuegos, llega J Balvin con un concierto especial de Halloween que celebrará, nada más y nada menos que, en Fornite y en el que presentará su nuevo single.

Por otra parte, otro de los acontecimientos que prometen ser exitosos es el evento de Halloween de Pokemon Go 2020 y es que, partir del 24 de octubre los fans del videojuego contarán con la aparición de nuevos Pokémon y la Megaevolución de Gengar.

Halloween 2020 con mascarilla

La mascarilla se ha convertido en un elemento indispensable en nuestra vida cotidiana y en Halloween, por supuesto, también. Entonces, ¿por qué no adaptar la mascarilla a tu disfraz para este Halloween 2020?