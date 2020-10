El emotivo mensaje de Dani Martín celebrando que 'Pequeño' cumple 10 años

Era 2010 cuando Dani Martín cantaba "16 Añitos, fiera, me creía el rey del mundo". O "Solo queda Mi Lamento, Y decir: te quiero de verdad", hace nueve años ya de este tema. Entre los éxitos de esos años estaban también El Cielo de los Perros, La Verdad, Mira la Vida, Eres, El Puzzle o Lo que nace se apaga. Todas ellas forman parte de Pequeño, el primer álbum de estudio del madrileño que contó con dos versiones más: Pequeño... Tesoro y Pequeño - ¡Qué grande puedes llegar a ser! El autor ha querido recordar el aniversario así.

Subiendo un selfie con la portada del disco en formato vinilo y un texto profundo en el pie de foto. “Hoy hace diez años que me di uno de los permisos más bonitos de mi vida, buscar el lugar que me hiciera feliz, construir la estructura que generara paz y tranquilidad al proyecto”, escribe el artista en su cuenta oficial de Instagram. Y termina dedicándole estas palabras: “Pequeño fue el punto de partida de todo y hoy hace diez años de esta gran decisión. Y ahora que Pequeño sale a caminar...”.

Este álbum no solo fue importante para él, sino que marcó una generación de españoles y se presentaba como artista individual a ellos. Tras el éxito de El Canto del Loco, todo el mundo tenía ganas de más música.

Su situación ahora es completamente diferente. Con una larga experiencia y mucha más confianza presenta Lo que me dé la gana, su nuevo álbum. El 16 de octubre de este año Tony Aguilar hablaba con él en una entrevista concedida a LOS40 y charlaban sobre este nuevo proyecto. “Yo creo que desde El canto no me atrevía a darme ese permiso. Creo que con El canto hacíamos en cada disco lo que nos apetecía, hacíamos un rap, una rumba. Las canciones que hacía mi primeo que, de repente, no tenían nada que ver con Zapatillas, ni con el rollo del disco y yo creo que este disco está lleno de eso”, fueron las palabras del artista.

Nominado en LOS40 Music Awards

Es un gran año, a pesar de las circunstancias, para Dani y esta puede ser la guinda del pastel. El cantante de Cómo me gustaría contarte está nominado a Mejor Artista del año y Mejor Videoclip con La Mentira en LOS40 Music Awards para la categoría nacional. Y para ti, ¿es de tus favoritos?