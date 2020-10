Adele reaparece muy cambiada en televisión y canta ‘Rolling in the deep’ y ‘Someone like you’

Hace cinco años que Adele no publica un disco y dado que es una de las artistas más internacionales, está claro que hay mucha expectación en torno a lo que será su próximo álbum, 30. Tal vez por eso, algunos pensaban que su aparición en Saturday Night Live iba a servir para anunciar el lanzamiento de nuevas canciones.

Pero no, su regreso no era para presentar nuevo disco. Y tampoco importa en exceso, porque ya es un avance respecto a lo que hemos tenido en los últimos tres años, en los que había desaparecido completamente de la televisión.

Ha regresado y lo ha hecho como anfitriona de uno de los programas más populares de la pequeña pantalla. Y como era de esperar, hizo un comentario sobre su nuevo aspecto físico que tanto ha llamado la atención en los últimos tiempos.

“Sé que me veo realmente muy diferente a la última vez que me visteis, pero debido a las restricciones de Covid-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligera y traer solo la mitad de mí, así que esta es la mitad que elegí”, aseguraba en uno de los monólogos característicos del programa.

Adele es la reina de todo y lo sabe pic.twitter.com/ojzLdIwKzY — Eldes Kharo (@gordinome) October 25, 2020

12 años después

Hace doce años fue invitada a este programa. Cantó Someone like you y conseguía que el programa fuera el más visto de los 14 años de la historia del programa. Era 2008 y, a partir de ese día, su vida cambió radicalmente.

"Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. Un programa que no sólo me encanta, de verdad, sino que estoy en el programa que hizo que mi carrera diera un giro hace ya nada más y nada menos que doce años", aseguró totalmente emocionada.

“Yo era la invitada musical en 2008 cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey. Así que, obviamente, unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia", comentaba.

Y en un momento tan político en Estados Unidos ante las próximas elecciones del 3 de noviembre, no faltó un pequeño comentario al respecto: “No sé nada sobre política estadounidense. Soy británica, ¿saben? Y no quiero decir nada demasiado político, así que solo diré esto, Sarah Palin, escucha, gracias”.

Próximo disco

Muchos se sintieron decepcionados ante la falta de detalles sobre la música en la que está trabajando. "Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida, primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25", decía haciendo referencia a los títulos de sus álbumes.

Pero del siguiente no dijo nada más que está en ello: “¿Que por qué no soy la invitada musical? Mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas (esto es todo mío, por cierto), tomar una copa de vino... o seis y ver qué pasa”.

» NO ÁLBUM | Adele dijo que su álbum aún no está terminado durante su presentación en SNL.

pic.twitter.com/UAeNgCu7JY — Adele Nicaragua (@AdeleNicaragua) October 25, 2020

Recordando éxitos

Aunque no hubo nada sobre el disco nuevo, no pudo mantenerse al margen de lo musical. Era demasiado tentador para ello. Así que, cogió el micrófono y nos recordó éxitos como Someone like you o Rolling in the Deep, dos de los temas que más éxito le han dado.

Adele fue la host de SNL, supuestamente no iba a cantar porque todavía no está listo su nuevo material, pero al final terminó cantando Rolling in the deep, Hello, Someone like you y When We Were Young durante un sketch de The Bachelor.pic.twitter.com/eEjJ0eZux1 — HYPE Podcast 🎙🎃 (@elhyp3) October 25, 2020

Y sí, ha cambiado el aspecto físico, pero, parece que vocalmente no ha perdido facultades. Tampoco hubo mucha diferencia respecto a estilo de imagen. Apareció con varios vestidos negros que no resaltaron por considerarse un cambio. En cuanto al pelo, aunque no tan claro como al principio, sí mantenía esa onda setentera que ya le habíamos visto en otras ocasiones.

No sabemos nuevas cosas del nuevo disco, pero sí sabemos que Adele cada vez está más presente. “Gracias a todos, los espero la semana que viene en Love Island”, bromeó al final.