El regreso de Adele ya tiene fecha

Adele será, por primera vez, anfitriona de Saturday Night Live. Así lo ha confirmado la propia cantante a través de sus redes sociales. El próximo 24 de octubre, la intérprete volverá al late show estadounidense donde ya ha participado en dos ocasiones pero en el que nunca ha sido la presentadora y epicentro de un show especial.

Es por ello que al anuncio han comenzado a seguirle los rumores de que el regreso musical de la británica ya tiene fecha. Si el programa se emite en la noche del sábado 24, todo apunta al viernes 23 para el estreno de su esperadísimo single y una semana después, viernes 30 de octubre, para la publicación de un disco que pondrá fin a cinco años de silencio discográfico.

"¡¡Diablos, estoy tan emocionada por esto!! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primera aparición como anfitriona y para SNL! Siempre quise hacerlo y estar ahí sola en ese momento, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca hubo un momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para que alguno de nosotros salte de cabeza al fondo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad?" empezó anunciando Adele como propósito para romper este olvidable año.

"Pasaron casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante unas elecciones... que sirvió para hacer despecar mi carrera en América así que parece que se cierra el círculo y por ello simplemente no podría haber dicho no. ¡Estaré acompañada de H.E.R. como mi invitada musical!" remató la intérprete londinense.

A comienzos del mes de enero ya os contamos que sus representantes habían confirmado de manera oficial el disco para 2020. Pero fue la propia Adele quien, en una boda, acotó mucho más la fecha posible para su lanzamiento: "Expect my album in September" ("Podéis esperar mi disco para septiembre") dijo claramente entre los aplausos y jaleos del resto de invitados justo antes de empezar a cantar Rolling in the deep.

Por cosas de la pandemia parece que septiembre no fue el mes apropiado y finalmente será en octubre cuando se produzca el regreso musical de Adele. ¿Continuará su saga numérica 19, 21, 25 o cambiará su concepción sobre su nuevo disco?