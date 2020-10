¿Qué ha sido de Cary Elwes, el protagonista de ‘La princesa prometida’?

Hollywood está plagado de viejas estrellas de cine que tuvieron grandes momentos de gloria y que incluso forman parte del imaginario colectivo popular pero que desgraciadamente cayeron en el olvido por una combinación de mala suerte o, sencillamente, elecciones de proyectos desafortunadas. Cary Elwes, el protagonista de La princesa prometida, entra en uno de esos grupos de "glorias olvidadas".

Y desde luego no es porque le falte talento. Elwes consiguió convertir a Westley en uno de los personajes más emblemáticos de toda su carrera. Llevó el peso de La princesa prometida y lo transformó en una leyenda imborrable para decenas de generaciones que disfrutaron de esta maravillosa cinta de fantasía en la que también salían Mandy Patinkin (el famoso Iñigo Montoya) y Robin Wright, la princesa protagonista que luego fue presidenta de Estados Unidos en House of Cards.

Tras pasar por La princesa prometida, Cary Elwes no tuvo ni de cerca proyectos tan reconocidos, aunque sí colaboró en películas de una gran calidad técnica y narrativa como Tiempos de gloria, el gran debut actoral de Denzel Washington, o la monumental Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, donde se metió en el papel de Arthur Holmwood.

Sin embargo, después de eso empezó a empalmar proyectos sorprendentemente mediocres. Podríamos decir que la mala racha comenzó con Las locas, locas aventuras de Robin Hood (1993) de Mel Brooks, que no le dio el caché que esperaba. Remató la faena con superproducciones exitosas pero normalitas a nivel interpretativo como Días de trueno, Con la poli en los talones o Twister. Algunos fueron taquillazos, es cierto, pero ninguno de sus papeles será especialmente recordado.

Su interpretación más emblemática del nuevo siglo fue la del doctor Lawrence Gordon en Saw, el inicio de la franquicia gore más bestia del cine post-2000. Después de eso colaboró en decenas de películas cuyo nombre no podemos siquiera recordar, algunas del estilo Factory Girl y Lo dice Georgia.

Un nuevo amanecer

Sin embargo, este nuevo boom de series de televisión en plataformas de los últimos cinco años ha servido para dar brillo a viejas glorias como Elwes, y desde 2019 este actor vive una etapa creativa. Todo comenzó con su papel en la laureada comedia de la CBS La vida en piezas, donde interpretó al profesor Sinclair Wilde. Después de eso llegó algo aún más grande: un papel para Netflix en Stranger Things. Sí, el famoso Westley de La princesa prometida era el alcalde Larry Kline durante la tercera temporada de la ficción.

En 2019 Amazon lo fichó para la serie La maravillosa Sra. Maisel y ese mismo año pudimos verlo en otro taquillazo de terror: Navidad sangrienta, esta vez en cines. No nos extraña entonces que ahora mismo tenga entre manos siete películas, cinco de ellas ya rodadas y en proceso de postproducción.

El actor Cary Elwes, protagonista de 'La princesa prometida', acude a la fiesta de Vanity Fair de los Óscar de 2020 / Getty Images para Vanity Fair / Rich Fury

Quizás a la que debamos prestarle más atención sea a Why Not Choose Love: A Mary Pickford manifesto (Por qué no escoger el amor: el manifiesto de Mary Pickford), un biopic basado en una de las mayores empresarias del Hollywood primigenio, quien fue cofundadora de la poderosa major United Artists junto a Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y David Wark Griffith, a quien interpretará el Elwes.

Actualmente Cary Elwes tiene 58 años, está casado con una fotógrafa y tiene una hija nacida en 2007. También ha probado suerte en la dirección de cine con la película Elvis & Nixon (2012), protagonizada por Kevin Spacey (American Beauty) y Michael Shannon (Boardwalk Empire). Además, hace un par de meses lo vimos en la reunión que el equipo de La princesa prometida hizo por el 30 aniversario de su estreno.