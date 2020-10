Conoce a las actrices de la serie ‘Veneno’ de las que todo el mundo habla

Veneno se ha convertido en una de las series españolas de la temporada. La historia de La Veneno, conocida también como Cristina Ortiz, la famosa colaboradora de Esta noche cruzamos el Missisipi, ha enamorado a miles de personas. A través de ocho episodios que se pueden ver íntegros en la plataforma de Atresplayer Premium, Javier Calvo y Javier Ambrossi han narrado con una sensibilidad exquisita la dura vida de este terremoto televisivo.

Los Javis han apostado por todo un equipo de actrices trans que han enamorado a los espectadores. Además de las tres mujeres que dan vida a Veneno en sus distintas etapas: Jedet (la más joven), Daniela Santiago (su etapa de esplendor) e Isabel Torres; el público ha descubierto a otras dos joyitas del mundo de la interpretación: Lola Rodríguez (que da vida a Valeria Vegas) y Paca La Piraña, que hace de sí misma.

Por primera vez en la historia de la televisión española, un elenco de mujeres trans han protagonizado una serie. Aunque para la mayor parte del público sus rostros eran desconocidos, seguro que a partir de ahora van a dar mucho que hablar. Porque si algo han demostrado con estos ocho episodios es que son actrices 360 que nos han hecho reír y llorar a partes iguales.

En LOS40, para que les sigas mejor la pista, te presentamos a las cinco actrices protagonistas de Veneno que vas a querer tener en tu radar:

Daniela Santiago (Veneno en la época de esplendor)

Daniela Santiago puede presumir de tener un parecido asombroso con la mismísima Cristina. Con 38 años, esta malagueña había tirado la toalla en el mundo de la interpretación hacía tiempo. Fue gracias a unos amigos que decidió presentarse. ¡Y menos mal que lo hizo! Ahora es una de las actrices revelación de la temporada.

Daniela ha trabajado como bailarina, modelo y maquilladora. Pero el gusanillo de ser actriz había estado presente en su vida. De hecho, se llegó a presentar a un casting para un pequeño papel en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar.

Daniela ha contado en varias entrevistas que llegó a vivir con la propia Veneno cuando solo tenía 17 años. Eso sí, aunque guarda un buen recuerdo, no estuvo más de un mes por diferencias a la hora de convivir.

Isabel Torres (Veneno en la madurez)

Isabel Torres reconoce que el papel de Veneno ha sido todo un regalo. La actriz, que acaba de cumplir 50 primaveras, da vida a Cristina Ortiz en sus últimos años. Lo ha hecho durante un año muy difícil personalmente ya que ha tenido que hacer frente a un cáncer de pulmón con metástasis por todo el cuerpo. A pesar de ello, tal y como aseguró en una entrevista para Late Motiv con Andreu Buenafuente: “Yo tenía dos opciones, deprimirme y no hacerla o echarle un par de ovarios y tirar para adelante”.

Para el papel de Veneno, Isabel llegó a pesar hasta 20 kilos más. Yo pesé hasta 94 kilos y normalmente estoy en 70”, aseguró en la misma entrevista. La actriz estuvo supervisada en todo momento por una nutricionista que le ayudó a mantener los kilos de más.

Además, Isabel ha contado en su cuenta de Instagram cuál ha sido la escena más complicada que ha tenido que grabar para la serie. Y, como era de esperar, es la de su muerte:

“Esta fue una de las escenas más duras que he hecho en mi Vida, una por meterme en la Vida y persona de nuestra Cristina Ortiz y otra porque yo estoy pasando por un #cancer que aunque no creais ,es una sentencia de muerte que a día de hoy está parada Gracias al equipo médico que me trata encabezado por el Dr. Delvys Rodriguez”.

Además, Isabel ha sido toda una pionera en otros aspectos artísticos. En 2005 fue la primera candidata trans a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Además, ha participado en varios programas como Channel Nº4 o Nos vamos pa la playa de Antena 3 Canarias.

Jedet (Veneno joven)

Para Jedet dar vida a Cristina ha sido algo muy personal. La joven estaba haciendo su transición al mismo tiempo que el personaje. Conocida en las redes sociales desde hace años gracias a su sinceridad y sus fabulosos maquillajes, Jedet ha afrontado su primer papel protagonista dando vida a la versión veinteañera de Veneno.

No es la primera vez que Jedet se pone a las órdenes de los Javis. La artista ya apareció en la tercera temporada de Paquita Salas con un pequeño papel. Además, esta faceta de actriz la ha compaginado con la de colaboradora en programas, escritora (su libro Efecto Mariposa salió hace unos meses) y de cantante.

Con 28 años, Jedet se ha convertido en todo un referente para la gente joven. Su personalidad y fuerza en las redes sociales han hecho que miles de personas la sigan, aplaudiendo sus mensajes.

Lola Rodríguez (Valeria Vegas)

La benjamina del reparto es Lola Rodríguez. Con tan solo 21 años, esta canaria se ha metido al público en el bolsillo gracias a su papel de Valeria Vegas, la escritora detrás de las memorias de Veneno. Además de actriz, Lola es estudiante de psicología en Madrid.

Al igual que Isabel Torres, su compañera de Veneno, el pasado de Lola está ligado al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lola se convirtió en la primera candidata trans menor de edad en presentarse a Reina. La joven, siendo tan solo una adolescente, se quedó como cuarta dama.

Desde entonces, Lola también ha ejercido como modelo en varias publicaciones y ha desfilado en varias pasarelas.

Paca La Piraña

Paca La Piraña es uno de los personajes más queridos de la serie. Su simpatía, su naturalidad y su forma de hablar han cautivado al público. Ha sido la propia Paca la que se ha dado vida a sí misma en la serie sobre la vida de una de sus mejores amigas.

Paca fue un apoyo en la vida de Cristina, aunque en los últimos años no se hablaban. Se dio a conocer en la televisión a finales de los noventa como la mejor amiga de La Veneno. Ambas se conocieron en un club de Torremolinos donde compartieron escenarios en los ochenta. El destino las volvió a unir en el Parque del Oeste de Madrid, ejerciendo la prostitución.

Los Javis tuvieron claro que querían que la propia Paca hiciese de sí misma en la serie. ¡Y acertaron! De hecho, fruto del éxito de su personaje, lanzaron la miniserie Paca la Piraña, ¿dígame?.