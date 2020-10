Hace 35 años, Marty McFly viajó al pasado por primera vez en ‘Regreso al futuro’

Fue exactamente a la 1:15 am del 26 de octubre de 1985 Marty McFly llegaba a Twin Pines Mall para encontrarse con Doc. Es una de las escenas más icónicas del cine, la que nos hizo a todos soñar con la posibilidad de tener un Delorean y vivir todas las aventuras de esa mítica película Regreso al futuro. Se cumplen, por tanto, 35 años del inicio de los viajes en el tiempo del director Robert Zemeckis y su equipo.

Esa madrugada de octubre, McFLy descubrió un invento que cambiaría su vida. El condensador de fluzo, esa pieza clave del DeLorean DMC-12 que convertía el coche en una máquina del tiempo capaz de superar los 140 km por hora.

La comedia con fuertes tintes de ciencia-ficción nos presentaba a un protagonista interpretado por Michael J. Fox que se colaría como uno de los personajes más queridos del cine. Este adolescente impulsivo, con ganas de vivir aventuras, viaja al pasado, concretamente a 1955, la época en la que sus padres se conocieron. Allí altera la línea temporal accidentalmente y comienza la historia, donde tendrá que pedir ayuda al Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, para reunir a sus padres de nuevo y asegurarse de que él mismo podrá existir un tiempo después.

Con esa modificación de la historia accidental, se crea una paradoja temporal que pondrá en peligro de existencia de toda su familia. Es la primera vez que recibiremos el consejo de no tocar nada cuando viajemos al pasado, si es que alguna vez ocurre, para desarrollar la teoría del efecto mariposa.

Una réplica del DeLorean, la máquina del tiempo creada en 'Regreso al futuro' de 1985. / MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

Después de su estreno, Regreso al futuro se convirtió en la película más exitosa del año, el público y la crítica lo avalaron con una recaudación de más de 380 millones de dólares en todo el mundo. Años más tarde, además, contó con dos secuelas, así como con una serie de televisión y vayas novelas que expandía el universo creado en la película.

Además, el éxito de la trilogía nos dejó aeropatines reales, aunque es verdad que no vuelan como pasaba en la pantalla, y las icónicas zapatillas autoajustables de Nike, que se preocupó de sacarlas a la venta en 2015, momento en que aparecían en la película. Es cierto que cuando vemos Regreso al futuro hay muchas predicciones que no se han cumplido, no ha llegado ese futuro que Robert Zemeckis y Bob Gale imaginaron. Sin embargo, la esencia de las películas y su disfrute sigue intacto.