Drake da un adelanto y anuncia fecha de ‘Certified Lover Boy’, su próximo álbum

Drake, el rapero canadiense, celebraba su cumpleaños de la mejor forma posible: Anunciando su nuevo álbum Certified Lover Boy. El día que cumplía 34 años subía a redes un tráiler del proyecto que se esperaba para el verano de 2020, pero se vio obligado a retrasarse por la pandemia. En él se ve a un niño mirando a la luna para luego llevarte al Drake actual, todo en un ambiente nocturno y con vistas de una ciudad desde arriba.

Desde 2018 con Scorpion el artista no lanza un proyecto completo por lo que esta puede ser una vuelta explosiva. Los más fans del cantante han descubierto en la trama de este clip referencias a canciones anteriores como So Far Gone, Take Care y Nothing Was The Same.

El 14 de agosto adelantaba por sorpresa Laugh Now Cry Later, su colaboración con Lil Durk que entró en las listas estadounidenses. Una canción con la que Drake retomó su esencia más auténtica de la mano de su sonido más clásico, uniendo dos de sus pasiones más conocidas: la música y el deporte. Pero sin duda, el mayor éxito musical de este año ha sido POPSTAR con DJ Khaled que acumula 99 millones de reproducciones y subiendo.

También nos regalaba Dark Lane Demo Tapes, un “calentamiento” antes del álbum oficial con colaboraciones junto a Chris Brown, Future, Giveon, Young Thug y Playboi Carti. Se lanzó en Soundcloud y obtuvo numerosas críticas en medios internacionales apoyando su toque más experimental, pero calificando de pobres sus letras.

Ver esta publicación en Instagram CERTIFIED LOVER BOY Una publicación compartida de champagnepapi (@champagnepapi) el 24 Oct, 2020 a las 4:46 PDT

Artista número uno en ventas digitales

La grandeza de Drake se refleja en números oficiales. Según RIAA (Recording Industry Association of America), la asociación estadounidense que certifica las ventas discográficas y representa la mayor parte de estas, el canadiense es el artista que más unidades de discos digitales vende. Con 163.5 millones se encuentra en el primer puesto, seguido de Rihanna con 129, Taylor Swift con 126.5. Después vemos a artistas del calibre de Eminem, Kanye West y Katy Perry en orden de ventas.