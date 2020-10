AC/DC publican el videoclip de ‘Shot in the Dark’

Están plena forma. AC/DC ya ha demostrado con el lanzamiento de Shot in the Dark, el primer single de su nuevo disco, Power up, que llegará tras seis años de silencio el 13 de noviembre. De esta forma, confirmaba el regreso de la banda, formada por Angus Young como líder y guitarra, Brian Johnson de vocalista, Cliff Williams al bajo, Phil Rudd tocando la batería y Stevie Young con la guitarra rítmica.

Ahora podemos ver el videoclip con el que la banda pone imágenes al tema, de nuevo muy al estilo AC/DC. El vídeo muestra a la banda actuando sobre un escenario sin público, frente a su famoso logo en neón rojo, que han usado para promocionar su nuevo álbum desde hace semanas.

Shot in the Dark se construyó en torno a una idea que el guitarrista rítmico Malcolm Young ayudó a crear antes de su muerte en 2017. "Fue bastante escrito hace un tiempo", explicó Angus Young , hermano de Malcolm y guitarrista principal de AC/DC, en una entrevista con UCR. "Todas las pistas que tenemos en el álbum fueron escritas por Malcolm y yo. Muchas de ellas eran ideas que teníamos que sabíamos que eran buenas ideas en ese momento. Pero nunca logramos dejarlos registrados", contaba.

Ver esta publicación en Instagram #SHOTINTHEDARK VIDEO OUT NOW Una publicación compartida de AC/DC (@acdc) el 26 Oct, 2020 a las 7:00 PDT

Es un tema clásico muy cercano al blues y cuenta con una buena dosis de riffs espectaculares cortesía de Angus Young. Como no podía ser de otra manera, también tiene una sólida base rítmica que nos lleva directamente a los mejores tiempos de la banda del rayo. La voz de Brian Johnson suena con la misma fuerza que siempre, y todos los integrantes se fusionan perfectamente. Parece que el tiempo no pasa por ellos.