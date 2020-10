De Lady Gaga y Ariana Grande a Master KG y Nomcebo: la cuenta atrás de la lista, en vídeo

Las colaboraciones llevan un tiempo de moda, y esta semana dos de ellas abren y cierran la lista. En el puesto de farolillo rojo están Lady Gaga y Ariana Grande con Rain on me, tema que amenaza con abandonar el chart después de 18 semanas y haber llegado al número siete. Las dos divas han tenido un recorrido brillante en la lista, y aunque de momento ocupan la última plaza tampoco vamos a despedirlas antes de tiempo (a quienes sí hemos dicho adiós es a Conkarah y Shaggy con Banana, uno de los temas esenciales de este verano; su posición más alta también fue el #7). Si nos acompañas en este repaso en vídeo a la lista encontrarás en el número uno a Master KG y Nomcebo con Jerusalema, el éxito viral que desde Sudáfrica ha conquistado el mundo. Así que no te lo pienses y dale al play.