Rosalía, Malú o Alejandro Sanz lloran la muerte de Parrita

No copaba las listas de ventas, pero su nombre no pasaba desapercibido. Parrita fue uno de los grandes de la rumba y la balada flamenca, dos géneros que los españoles llevan en la sangre. A sus 61 años ha muerto, este lunes 26 de octubre, en el hospital de Terrasa donde estaba ingresado tras sufrir un derrame cerebral hace unos días.

Nació en Valencia y en su barrio de Nazaret empezó a forjar una leyenda dentro de la rumba gitana. Fue en 1982 cuando su popularidad se disparó con Dama Dama de Cecilia. Los discos se fueron sucediendo y su grandeza en el flamenco fue consolidándose.

Su maestría con la guitarra le llevó a colaborar con otros grandes como Paco de Lucía, Tomatito, Lola Flores o Camarón de la Isla. Trascendió generaciones y llegó a colaborar, incluso, con Rosalía en Cositas de ayer.

Las redes se han llenado de comentarios que recordaban lo mucho que ha aportado al flamenco y las lágrimas de muchos artistas que han valorado su arte y la gran pérdida que supone para el flamenco su muerte.

Leyenda para muchos

Miguel Poveda ha sido uno de los más críticos con el que poco reconocimiento que tuvo en vida: “Como Parritero que soy desde que apareció @parrita_oficial en escena, siento profundamente su pérdida. Nos quedó pendiente el dueto para tu disco, pero doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad de cantar contigo en directo de y conocerte de cerca mi admirado ídolo. GRACIAS por todo lo que nos has dado, a mí particularmente desde pequeño tantas horas de gozo con tu voz única. quiero manifestar también, la tristeza que me da un país que no da lugar a sus artistas, la poca conciencia, los prejuicios y los complejos… Moncho, La Susi y ahora Parrita merecen públicamente el reconocimiento que no tuvieron, más allá de sus compañer@s de profesión, que ahí el respeto y admiración es unánime. Se va otro grande y otra fuente de inspiración para tod@s sus admirador@s. Hasta siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 26 Oct, 2020 a las 1:26 PDT

No es el único que ha tenido unas palabras para Parrita.

Rosalía: Aún no me lo creo. DEP Parrita.

Malú: Nunca te irás Parrita... tú eres infinito. Seguirás acompañándome toda la vida. Descansa en Paz maestro 🖤

Alejandro Sanz: 💔

Niña Pastori: 😢

Antílopez: 'No me lo creo'. DEP - Genio Parrita

Pitingo: Tito Vicente, solo puedo decirte que te amo y que dios te tenga en su gloria. Estamos destrozados pero siempre estarás vivo en mi corazón y en el de todos los que tuvimos la suerte de conocerte y abrazarte. Se nos ha ido un genio y una persona maravillosa. Viva Parrita. D.E.P

María Toledo: No me lo creo... El creador de un concepto, de una personalidad, de una forma de sentir cantando, el metal, el corazón, la nobleza, el que nos ponía a todos de acuerdo. D.E.P. Maestro PARRITA

Tamara: Que gran pérdida. Descansa en paz Parrita #DEPParrita

Diego El Cigala: Lamento mucho la pérdida de uno de los gitanos y seres humanos más buenos que ha dado el planeta, aparte de cómo artista que eras unos de los grandes. Viví momentos muy felices a su vera y ya está el reino de los cielos a la diestra del padre.