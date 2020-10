Carlos Sobera se pone serio: “A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco”

Carlos Sobera no suele salirse del guion cuando le toca conducir realities. Sin embargo, el presentador quiso hacerlo en la última entrega de El debate de las tentaciones para romper una lanza a favor de la cadena para la que trabaja.

Todo empezó cuando Sobera la preguntó a Dorothy Collado, una de las solteras de La isla de las tentaciones 2, si conocía a Chelo García Cortés, colaboradora de Sálvame. "¿Pero quién es Chelo? Mis padres no me dejaban ver Telecinco. Me lo tenían prohibido de pequeña. Nunca veía Telecinco", afirmó la tentadora.

Fue entonces cuando Carlos Sobera se puso serio y, mirando fijamente a la cámara, afirmó lo siguiente: "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco porque es una cadena que fomenta las relaciones entre las personas y, por tanto, fomenta el entendimiento y la progresía de manera que cuando se hacen mayores saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal. Eso, con otras cadenas, no pasa".

Sí hay que recordar que La isla de las tentaciones es un formato no apto para menores de 16 años debido a las escenas de sexo que se producen durante el reality y el lenguaje que a veces utilizan los concursantes. No obstante, el programa que produce Cuarzo Producciones cuenta con un apoyo masivo del target más joven, tal y como reflejan las audiencias.

El otro debate de 'La isla de las tentaciones 2'

Telecinco se resiste a dejar escapar La isla de las tentaciones tras el tremendo éxito cosechado también en su segunda edición. Por eso, la cadena emitirá un segundo y último debate del programa (todavía no hay fecha de emisión) para terminar de cerrar todas las tramas.

En esta ocasión, el reality contará con la presencia en plató de Melyssa, una de las grandes protagonistas de la temporada. La extronista abordará su tormentoso paso por la isla y se verá cara a cara con Tom Brusse después del último enfrentamiento que protagonizaron en La isla de las tentaciones: 3 meses después.