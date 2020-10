‘Pasión de Gavilanes’: uno de los protagonistas rechaza hacer la secuela

El regreso de Pasión de Gavilanes sigue su curso. La telenovela colombiana que cosechó un tremendo éxito en nuestro país gracias a su emisión en Antena 3 volverá con una nueva temporada en la que, lamentablemente, no estarán todos los protagonistas. El primero en bajarse del barco ha sido Michel Brown, actor encargado de interpretar a Franco Rey.

El propio actor ha confirmado en Formula TV que Pasión de Gavilanes tendrá una secuela: "La van a hacer. De eso están hablando con Telemundo". Sin embargo, también ha aprovechado la ocasión para anunciar que no estará con sus compañeros en esta nueva aventura. "He decidido no hacerla. Cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que las cosas hay que saber dejarlas volar", explica.

"Tiene mucho riesgo hacer una segunda temporada, pero respeto que mis compañeros se monten en ese bus. La experiencia va a ser increíble para ellos", añade. "Yo me estoy encontrando con historias fascinantes por el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".

El boom de 'Pasión de Gavilanes'

En la entrevista, Brown recuerda cómo le influyó el arrollador éxito de la serie, que le convirtió en uno de los actores más populares de la primera década del 2000. "No me costó mantener los pies en la tierra, pero en España existe un fanatismo que no existe en otro lugar del mundo. Cuando llegué no sabía lo que había y no entendía lo de salir a la calle y todo el mundo sepa quién era. Fue muy fuerte. Hubo momento increíbles y momentos de no entender lo que estaba pasando", cuenta.

Ahora, Michel Brown vuelve a España como protagonista de Parot, la nueva serie de TVE en la que se codeará con actrices como Blanca Portillo y Adriana Ugarte. Sobre este nuevo proyecto, el argentino desvela una anécdota que le ocurre desde que hizo Pasión de Gavilanes: "Ahora estoy haciendo Parot y hablo con mucha gente que tiene la sensación de que hice Pasión de Gavilanes y nunca hice nada más hasta hoy. No saben que trabajé en otras series e hice cosas muy interesantes".