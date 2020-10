Usher se convierte en Marshmello en su tema con Imanbek: ‘Too Much’

Imagina que te encuentras unas gafas extrañar en el suelo, decides probarlas y te conviertes en un personaje de una especie de videojuego. Pues algo similar le ocurre a Usher en el videoclip de su colaboración con Marshmello y el productor Imanbek: Too Much.

En su videoclip futurista, el cantante salva la vida de una chica luchando contra los matones que la secuestraron. ¿Cómo? Convirtiéndose en el mismísimo Marshmello. Oye los gritos de la joven e intenta perseguir el coche que la tiene retenida. Eso sí, sin resultados. Entonces encuentra unas gafas que decide ponerse, y ahí es cuando comienza la acción.

Convertido en la versión robótica del DJ, Usher se enfrenta a los villanos para, finalmente, liberar a la chica de su retención. Podríamos decir que, al final del vídeo, surgen chispas entre ellos, coincidiendo con el significado de la canción: estar ahí para la persona a la que amas.

Los ritmos de Too Much consiguen atraparte desde el primer instante. Sin duda, los ritmos dance y electrónicos se convierten en uno de sus mayores atractivos, aunque no hemos de olvidar la hipnotizante voz del de Texas.

Sea como sea, su lanzamiento ha sido todo un éxito. Supera los 2,3 millones de reproducciones en Youtube. Una cifra que no dudamos que aumentará en el transcurso de las horas. Podría, incluso, superar los casi ocho millones de visualizaciones de su colaboración con Demi Lovato.

Y tú, ¿ya te has inventado la coreografía de este imparable hit?