40 cosas sobre alice wonder, por alice wonder

1. Nombre completo: Alicia Climent Barriuso

2. Año y ciudad de nacimiento: Madrid, 1998

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Mi madre tocando el piano cuando estaba embarazada de mí.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Un día me lancé a cantarle mis canciones a mi mejor amigo y él me hizo reflexionar sobre la idea de publicarlas. Más tarde, cuando empecé en instagram con las versiones y vi el feedback tan bonito que estaba teniendo, creo que decidí que mínimo tenía que darle una oportunidad a la música como profesión.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Perth, de Bon Iver.

6. Un género musical que nunca tocarías: Creo que podría encontrar un huequito en casi todos los estilos. La música es música. Pero… el rollo hardcore de cantar gutural, creo que me destrozaría la garganta, jej.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Radiohead, Bon Iver, Ne-yo, The Rolling Stones, Chopin, The Blaze, Joni Mitchell…

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: En mi casa se escuchaba mucha cosa con swing y con groove, soul como Quincy Jones, Earth Wind and Fire, Rachel Ferrer… y yo me traía de fuera y de mi hermana a Beyoncé, Britney Spears, Rihanna, Craig David. Ya un poco más mayor, con 13, empecé a conocer el mundo Radiohead, Nirvana, Aerosmith, Bon Iver…etc.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Si te soy sincera, nada me encandila últimamente.

10. La que odies escuchar ahora mismo: Hawai - maluma (sorry pero no)

11. El artista o la artista española con el/la que te gustaría colaborar: Rosalía

12. Tu colaboración que recuerdas con más cariño: Rayden, El mejor de tus errores

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Tengo a muchos músicos en la agenda jajajaja. Si te refieres a uno famoso, eso en privado siempre mejor…

14. Si no fueses cantante, serías… Directora de cine (or trying to)

15. La música urbana para ti es… una corriente que rige desde que nació una gran parte del mundo y de cómo interpretamos la música y sus alrededores. Parte de mí y de muchos.

16. Un hobby o un deporte favorito: Dibujo, Natación, Comer, Cocinar, Bailar, gritar.

17. ¿Tienes mascota? Batman, mi gato.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: La primera vez que me emborraché fue bastante épica, jajaja. Pero creo que me quedo con mi primer buen concierto, de Bon Iver. Nunca fui tan feliz ni sentí tantas cosas a la vez. Casi volaba.

19. Lo que dirías a la pequeña Alice: Paciencia, estás en lo cierto. Y paciencia otra vez.

20. La red social que más te engancha: Instagrammmmmmm :) Cómo no.

21. La red social que más pereza te da: Tik Tok. Me pone negra.

22. Algo que no soportas, que te pone enferma: La gente que no para de decir “no soporto”.

23. Una frase que repites mucho: Todo pasa por algo. ( no sé si me lo creo, pero me alivia decirla en alto… )

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy todo lo contrario a lo que aparento.

25. Una película (o varias) que te encante: Lost in Translation, Tomates verdes fritos.

26. Algo que se te da fatal: hacer la voltereta. Me mareo que flipas.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Con muchísimas y con ninguna. Pasota estricta, estricta pasota.

28. Tu personalidad: Niña diablo buda serena cerebral esquizo sociable pero pa dentro.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: recuerdo estar sobre los hombros de mi madre acariciándole el pelo, rizado y naranja, mientras paseábamos por el campo. Me acuerdo de meter mis manos en sus rizos y abrazarme a su cabeza y pensar: “mi madre es la mejor madre del mundo.” Lo recuerdo vívidamente.

30. Un juguete (o juego) de infancia: mi guerrero de la galaxia friki que tenía una especie de animal espiritual que era una leona dorada. Lo compré en una tienda de cartas magic y warhamer. Se llamaba Leo. Me acompañó muchos años, incluso después de que se me cayera una de sus piernas por el retrete. D:

31. Lo que echas de menos: Un concierto en condiciones y los planes improvisados covid-free.

32. Algo de lo que te arrepientas: De haber sufrido de más en ciertas situaciones.

33. Tu palabra favorita: Chancleta

34. Una manía: Miles. ¿Una? Dejar mal doblada una prenda de ropa.

35. Tatuajes. ¿Tienes?: Muchos. Hechos por mí, por amigos o en viajes.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): No me da vergüenza nada, pero a veces escucho a Pablo Alborán. (Como no me pega, podría darme vergüenza, pero de eso hay que tener poco.)

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgullosa de haber lanzado? Por Si Apareces. Estoy muy orgullosa de la producción y de la adaptación que hemos hecho llevándola al estudio y no cargándonos la esencia que tenía en acústico.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Que Se Joda Todo Lo Demás.

39. Pista de lo próximo que traes: Lo próximo que traigo es un canto a la libertad. Un grito, un romper con todo y seguir tu corazoncito, cómo no.