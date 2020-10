Alice Wonder ya no es solo la ‘niña de fuego’ que subía covers a Instagram. Desde hace tiempo es una artista de pies a la cabeza, con una voz peculiar que su público admira y que no se deja llevar por la rapidez de la industria musical. Este viernes 23 de octubre sale El Mejor de tus Errores, una canción de Rayden a la que se ha unido y con ganas esperamos su próximo EP al completo. De momento, disfrutamos No Te Vayas, corazón mármol y Por si Apareces, sus últimos lanzamientos.

La madrileña tiene ahora más seguridad, las cosas claras, además de una personalidad que brilla en esta entrevista y que consigue trasladar a sus canciones. Charlamos con ella en LOS40 sobre sus proyectos, una posible colaboración con Alba Reche y su relación de amor-odio con Instagram.

Entrevista a Alice Wonder: “Empecé a sentir que esa rareza podía ser una virtud”

J: Vais a lanzar El Mejor de tus Errores, una colaboración con Rayden, ¿cómo surgió esta unión?

A.W: La verdad es que es una canción que hicimos Rayden y yo hace un año sin conocernos en persona. Él me mandó la base cuando yo iba a un concierto en Barcelona. Le mandé la letra que me salió en el momento y me dijo ‘buah me flipa’, escribió su parte y luego no la volvimos a ver, ni escuchar ni nada. Luego coincidimos en un viaje a Ibiza y nos pusimos a tocarla con una guitarrita que había y quedó brutal, incluso pensamos en sacarla como demo hackeada. Es una canción que desde el principio me pareció súper linda. Yo a Rayden le valoro mucho como artista, el rap no es un género que yo escuche diariamente, pero me pareció que la adaptación al uno del otro súper guay y el mensaje es súper claro y la producción ha quedado súper bonita. Yo estoy tranquila, espero que a la gente le guste, la sienta y la disfrute.

J: Si tuvieras que destacar tres cualidades de él, ¿cuáles serían?

A.W: Yo creo que Rayden tiene una humildad apabullante, tiene súper claro lo que quiere y está muy abierto a todo lo que le proponen, eso me parece un puntazo en todo artista. Así que yo creo que humildad, capacidad de enfoque y talento, tiene mucho talento para plasmar lo que siente y moldearse

J: ¿Cómo habéis enlazado vuestros estilos?

No Te Vayas fue un sentimiento muy concreto que sentí con la persona con la que estoy

A.W: Los dos estilos son muy diferentes, pero yo me puedo acercar mucho a lo que es el hip-hop. No lo tengo sacado, pero obviamente tengo temas de hip-hop. Creo que el rapeo siempre ha quedado bien con una guitarra y con voces femeninas de toda la vida. Esta no es una típica canción de que cante el rapero y hay una vocecilla por detrás. Esta es una canción de tú a tú a muerte y creo que casa súper guay. No hemos tenido que hacer un esfuerzo para adaptarnos, ha sido más harmonía.

J: Has dicho en Instagram que va “dedicado a los que se fueron echando la culpa, de parte de los que lo intentaron y acabando siendo el malo de la película”. ¿Hablas de una experiencia personal? Cuéntame.

A.W: Rayden, la primera idea que me dijo fue ‘quiero hacer una canción sobre los Inviernos Consentidos’, que iba a ser el primer título. Hablando de cuando te pides un tiempo con alguien, que parece que la otra persona te necesita, pero esa persona no vuelve y te dice que es tu culpa, que tú lo has querido. Yo me puse a componer a raíz de eso. Joder, de cuando lo quieres intentar, pero te lo ponen difícil.

J: La gente se va a sentir muy identificada...

A.W: Sí es que pasa y el videoclip va muy acorde, somos básicamente los malos de la peli (entre risas)

J: Es muy Halloween el videoclip. Payasos y hombres lobo muy currados... ¿es coincidencia que salga ahora?

A.W: Es coincidencia sí, pero yo he aprovechado claramente. ‘Chicos, sacamos la canción y a la semana siguiente es Halloween, vamos a hacer un combo de cosas’.

J: Vas a sacar un EP prontito. ¿Hacia dónde has dirigido tu música con este proyecto?

A.W: Sí, todavía no he dicho fecha porque, entre tú y yo, no la sé. Es un EP en castellano entero, ya he sacado tres canciones y faltan cuatro que les estoy dando mucho amor, las estoy produciendo en casa con mi productor, todo queda muy en familia. Tengo muchas ganas de que salga y me siento bastante identificada con las canciones, algo que me gusta. Solo queda que a la gente le mole.

J: ¿Se vienen colaboraciones?

A.W: Lo de la colaboración lo estoy viendo. Hay una canción que me gustaría, pero, si no encuentro al colaborador perfecto, igual me la quedo.

J: También te quería preguntar por Alba Reche. Vuestra versión de Zorra fue increíble y he visto que al público les gustáis mucho juntas. ¿Estáis pensando en grabar algo?

A.W: Alba y yo con la broma ya nos llevamos casi un año. Siempre hemos querido hacer algo, pero ella se mudó a Valencia y todo han sido impedimentos. Ya hemos dicho que la siguiente vez que quedemos hay que grabar una canción. Por algún motivo el público ya tiene mucho hype con nuestra colaboración, pero porque aparte, creo que puede quedar súper guay. Así que tengo muchas ganas, a ver si fluye.

J: ¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar, que sea un sueño?

Yo no soy de hacer una canción en dos tardes, que la produzca alguien sin estar presente [...] no va conmigo y nunca irá conmigo

A.W: Yo me haría un buen tema con Post Malone o Bonny B.

J: Tu último single No te vayas habla de desamor y la colaboración con Rayden también. ¿Es este sentimiento el que más te inspira a componer?

A.W: La canción de No Te Vayas no me pega mucho, fue algo de un momento concreto, aunque creo que sí me representa muchísimo. Claramente, a mí se me da bien hablar de desamor porque a me gusta ese contraste de ponerle belleza a la tristeza, que nada sea ni tan feliz ni tan triste. Cuando las cosas son felices ponerle algo de tristeza y cuando son cosas tristes ser conscientes de que también puede pasar ese momento. En la de Rayden, la idea es de Rayden, yo nunca he sentido que alguien me eche la culpa por dejarle. Es una idea a la que me he amoldado.

No Te Vayas fue un sentimiento muy concreto que sentí con la persona con la que estoy donde yo me cerré un poco y ya no encontraba cómo hablar conmigo, entonces se planteó el ‘joder pues si no te ayudo, a lo mejor es mejor dejarlo’. Entonces yo escribí el ‘no te vayas’ como diciendo ‘tranqui que es una cosa mía que no tiene que ver contigo y lo superaré’.

J: Me da la sensación de que tienes una personalidad muy marcada, te veo una chica con confianza, con carácter... ¿Sientes que trasladas esa personalidad a tu música?

A.W: Por lo que me dice la gente sí. Yo no soy consciente, yo compongo y me sale eso, pero sí que he tenido siempre una personalidad marcada. No diferente, pero sí que me he sentido rara y durante un tiempo eso me dio inseguridad. Y con el tiempo, con la música, la plataforma de Instagram y el apoyo de mis amigos empecé a sentir que esa rareza podía ser una virtud. Lo que sí que siento es que mi música representa eso de mí y además quiero que lo represente a muerte, cada vez más. Me siento diferente, compongo intenso, las producciones que se vienen pues una es muy guerrera, otra muy atronadora, una más sigilosa, otra que da yuyu. Me apetece mostrar eso de mí.

J: Eres de las que le gusta dedicar su tiempo a los proyectos y no dejarse llevar por la rapidez de la industria. ¿Crees que más tiempo supone más calidad?

A.W: Definitivamente. Las grandes industrias trabajan de una forma que no van nada conmigo y por eso no estoy metida en ese circuito. Aparte de que soy una friki. La siguiente canción que viene, por ejemplo, es muy especial para mí. Esto no lo he dicho en ningún lado y lo digo aquí pero bueno (entre risas) … Se llama Que se joda todo lo demás y es una canción que compuse hace un año, la produje hace un año y ahora mismo estoy terminándola de producir. Cuando una cosa se puede mejorar, en eso mi productor y yo estamos de acuerdo, se mejora. Yo no soy de hacer una canción en dos tardes, que la produzca alguien sin estar presente, que me la envíe alguien y a correr, no va conmigo y nunca irá conmigo. Y las veces que lo he hecho, las canciones no han salido realmente.

No Te Vayas es la única canción que fue componerla y enviarla, porque me gustó tanto como había quedado. Y ahí no había más vuelta de tuerca, la canción es lo que es. Y dije, ¡a colgarla!

J: ¿Te consideras una persona perfeccionista?

A.W: Sí.

J: Tienes una comunidad muy grande en Instagram porque al final es donde empezaste. ¿Qué te aporta la plataforma a nivel personal y profesional?

A.W: Yo con Instagram he tenido una relación de amor odio importante. Empecé a subir mis covers y de repente tuve un montón de visualizaciones. En su momento me dio seguridad, un mensaje de Dios que me dijo ‘cómo funcionan tus canciones, tienes que hacer algo, igual la gente sí te quiere oír cantar’. También me ha dado mucha ansiedad. La perfección no existe y te das cuenta de que, si en Instagram están enganchado, pobrecito de él. Si te puedes salir de ese círculo vicioso mejor. Ahora ya le tengo cogido el truco y tengo una confianza en mí más sólida, sé quién soy, sé que una red social no me representa.

Siento que estoy creciendo un montón ahí, que la gente que me escribe me da la vida. Quien me dice me flipa tu música, hoy he llorado con tu música o mándale un mensaje a mi prima que es su cumpleaños... Cómo le gustaré a la prima para que necesite un mensaje (ríe).

J: ¿Alguna vez has pensado en darte un break de la app?

A.W: Sí lo he pensado. Pero un break real nunca lo he hecho porque me da miedo el no saber volver. Si pudiera no tener Instagram no lo tendría. No soy de las que necesita subir a mis amigos de fiesta. Pero me da tanta visibilidad en ciertos momentos, gracias a eso me conoce gente a través del atlántico.