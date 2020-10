Los creadores de Palante, la canción de Eurojunior 2020: “Es una apuesta arriesgada y diferente”

El Festival de Eurovisión Junior ha comenzado su particular cuenta atrás. Dentro de apenas un mes conoceremos qué país se alzará como el ganador de una de las citas musicales más importantes. Para el evento, España ha preparado una apuesta triunfadora que lleva el nombre de Soleá y el apellido de Palante pero cuyos padres son César G. Ross, Bruno Valverde y ASHA.

Son tres de los más importantes compositores del panorama musical español. Una firme apuesta para conquistar el éxito a semejanza del resto de países que siempre apuestan por el talento de músicos y compositores consagrados.

Si Soléa triunfa con Palante será su primer hit a nivel europeo. No se podrá decir lo mismo de César, Bruno y Asha que ya cuentan con un importante listado de canciones que han cosechado millones de reproducciones en todo el mundo y han asaltado los números 1 de muchos países.

El nombre de César G. Ross aparece en los créditos de canciones como Míranos de Álex Ubago, Demasiado amor de Pastora Soler o varios temas de Gemeliers, entre muchos otros. A ASHA (Hajar Sbihi) la hemos disfrutado como compositora de Ya no quiero ná de Lola Índigo o Booty de Becky G y muy pronto nos hará disfrutar también con sus nuevas canciones como solista como Opina (del que hablaremos próximamente). El trío de ases se completa con Bruno Malverde Juárez, productor ganador de un Grammy por La mordidita de Ricky Martin y responsable de éxitos junto a ASHA como Ya no quiero ná, Booty o Oye Pablo de Danna Paola.

Con estos currículum, la palabra éxito o triunfo no es ajena a su vocabulario y esperamos que el 29 de noviembre en Varsovia puedan escribir otra brillante página en su carrera. Cambiamos el twerking y el 'ñam ñam' por la positividad ante la pandemia. Así ha sido todo el proceso creativo de Palante, la canción española para el Festival de Eurovisión Junior 2020.

LOS40 ¿Presentáis vosotros la canción o es RTVE quien hace el encargo para Eurojunior?

Cesar: Se pusieron en contacto con nosotros a través de la compañía discográfica. Buscaban una canción con unas referencias y un estilo muy concreto.

¿Cómo ha sido todo el proceso de creación de la canción?

César: Envié un par de ideas a Bruno y Asha. Una de ellas les enamoró y comenzamos a darle forma.

Bruno: Él tenía una pequeña idea con un riff y lo de Palante con algunas otras ideas y fuimos elaborando la canción a partir de ahí.

ASHA: Con el título y la instrumentación inicial de César sabíamos que iba a ser bailable.

¿Teníais una idea en común los tres? ¿Cómo ha sido trabajar a distancia?

César: Teníamos claro los tres lo que buscábamos y fuimos armando el puzzle aportando cada uno lo mejor. Una vez la tuvimos, enviamos una demo cantada por ASHA a toda prisa desde un hotel de Mallorca. A los pocos días nos dijeron que era justo lo que necesitaban. Modificamos algunas cosas para que el traje quedara perfecto y... et voilá!

Bruno: Hemos trabajado a distancia todo este tiempo. César en su estudio y Asha y yo juntos. Nos hemos enviado ideas. César y Asha estuvieron trabajando letra y melodía y yo a nivel del track y estructura de la canción.

ASHA: Ha sido una canción muy viajera porque él estaba en Marbella y nosotros en Mallorca, Segovia, Sevilla...

ASHA: Creo que es una canción que va a tocar los sentimientos de muchos públicos europeos por la multiculturalidad de sus compositores

Cuándo uno compone pensando en que un artista consagrado a nivel nacional o a nivel internacional puede cantar su canción, ¿se trabaja diferente a como se trabaja para un artista tan joven como Soleá?

César: Yo personalmente intento hacer mi trabajo lo mejor posible, ya sea para un artista consagrado o no. No distingo de grandes o pequeño. Entiendo de dejarse la piel en cada canción.

Bruno: Yo siempre doy mi máximo. La excelencia es lo más importante. Independientemente si es un artista joven, establecido o adulto que aún no ha salido o que tenga renombre, siempre trato de dar lo mejor porque nunca se sabe. Siempre el trabajo de uno habla por sí mismo y por ello es siempre dar lo mejor de uno mismo y plasmarlo en el trabajo.

ASHA: Uno trata de dar lo mejor posible tanto para un niño como para un adulto aunque tienes que pensar la letra un poco más para ponerte en el cuerpo y en la cabeza de un niño. Un niño transmite mensajes diferentes, más positivos.

O sea que en vez de una letra más explícita hay que dulcificarla para una audiencia más joven como es la de Eurojunior.

César: Claro. Estamos hablando de una niña de tan sólo 9 años y de un festival que está pensado para un publico infantil o familiar mayormente. Palante está pensada y compuesta desde el segundo uno para ella: música y letra.

Bruno: Es un reto porque tienes que hacer que la canción tenga sentido para que le guste a todo el público pero tienes unas barreras a nivel de las palabras que puedes utilizar y que llame la atención. Es un reto a nivel de letras, de melodías que le pudieran gustar a todo el mundo. Que fuera algo más general y no sólo enfocado a un rango de edad de 15 a 25 sino también a niños.

España siempre ha obtenido muy buenas clasificaciones en Eurojunior. ¿Sabéis como está el nivel de competencia este año?

César: Yo he escuchado tres o cuatro canciones... No te voy a engañar: me pone nervioso escuchar a nuestros "rivales". Prefiero dejar eso para el dia 29 de Noviembre y soñar con que podemos ganar.

Bruno: Yo he escuchado propuestas de otros países y he visto que hay muchos que han optado por baladas. Hay buenas canciones y buen nivel. Me parece genial porque lo importante es que haya buenas propuestas y que haya competencia.

ASHA: Lo que he visto es que la gente está perpleja cuando ha escuchado Palante porque es muy diferente de todas las otras propuestas.

¿Por qué creéis que a España se le da relativamente bien Eurojunior y bastante menos bien Eurovisión?

César: No sabría que decirte. Quizás la forma de votar que tienen en ciertos paises perjudican a España en Eurovisión. Me viene a la cabeza la maravillosa y emocionante actuación de la incomparable Pastora Soler con Quédate conmigo y que sólo alcanzara el decimo lugar fue algo totalmente injusto.

Asha: Para mí la canción de Eurovisión del año pasado era muy buena. En Eurovisión creo que hay más control y todo el mundo quiere estar ahí, tener su canción ahí y hacerse famoso en ese festival. Creo que Eurojunior mantiene un poco más la esencia y no hay una competencia con malas intenciones.

No tengo duda de que la canción va a triunfar como también lo hará Soleá. Sin embargo no es frecuente que artistas tan jóvenes consigan mantenerse en el tiempo. ¿Se quema demasiado pronto la imagen de un artista desde tan joven?

César: Yo creo que cada vez es mas común que los artistas jóvenes y no tan jóvenes "pasen de moda" antes. Es la velocidad a la que va la sociedad, la industria musícal...

Bruno: Obviamente el mercado musical de cómo era hace 5 o 10 años ha cambiado. Es importante saber que las carreras artísticas o el auge duran menos que hace un tiempo. Pero creo que si alguien tan pequeño puede ir evolucionando su sonido y su música a medida de su edad y de la manera correcta no creo que haya ningún problema. Si uno cuida la calidad y sabe como cuidar y mimar a su público lo puede hacer perfectamente. Cogiendo el ejemplo de artistas americanos o anglosajones, es importante tomarse algunos descansos y no estar siempre ahí. Es muy difícil mantenerse pero por ejemplo Justin Timberlake cada 2 o 3 años saca buena música y lleva haciéndolo muchos años pero pasado ese momento se pone un poco a la sombra. Creo que es el mejor ejemplo.

ASHA: Hay diferentes ejemplos. Mucha gente ha estado en televisión durante años que siguen como Selena Gomez y otros que se han perdido. Creo que es muy importante el rol de la familia y la educación para mantener a un artista joven con los pies en la tierra y que siga mejorando.

Por la pandemia, RTVE tendrá que grabar la actuación de Soleá en España. ¿Os han pedido consejo o ideas para plasmar todo lo que transmite la canción en esos 3 minutos de vídeo que tienen que convencer a toda Europa?

César: A mí no la verdad y seguramente acierten al no hacerlo (risas). Lo mío es hacer canciones... Hay grandes profesionales ocupándose de que todo salga de maravilla: coreografa, entrenadora vocal, bailarines...

Bruno: RTVE ha tomado en cuenta nuestra opinión y nuestra visión. Es una canción dinámica y les comenté que un cuerpo de baile con una coreografía potente era algo muy importante. Creo que lo van a tener en consideración.

ASHA: Hablamos de cómo nos imáginabamos el escenario, los bailarines con niños, que para mí es muy importante, la luz cuando está haciendo la capella de tener unos instrumentos en vivo, pero no sé como quedará...

¿Os atrevéis a un pronóstico para la canción en el festival?

César: Nosotros estamos muy contentos con el recibimiento que ha tenido la canción,sobre todo por los Eurofans y el apoyo que están dando a Soleá y a Palante en las redes es brutal. Nos han felicitado tambien desde RTVE y Peps Music y eso para nosotros es como haber ganado. Es complicado saber qué puede pasar. Es una apuesta arriesgada la que llevamos este año pero de darse bien seguro que nos va a ir muy bien. Sin duda que estaremos entre los 5 primeros, pero soñamos con ganar el festival. ¿Soñar es gratis no?.

Bruno: Yo creo que Top 3 aunque depende de cómo Soleá lo haga en la actuación y de cómo lo vea el jurado. Yo veo el Top 3.

ASHA: Yo creo que Top 5 y quiero que gane. Tiene una esencia Soleá que es muy diferente y he visto que los fans europeos les encanta la canción. Creo que los tres compositores aportamos cosas muy importantes: César ha trabajado mucho en España, Bruno ha vivido casi toda su vida en Bélgica y conoce mucho los gustos del público europeo y yo que soy marroquí y hablo inglés, francés, español y árabe también aporto algo distinto a la canción. Creo que es una canción que va a tocar los sentimientos de muchos públicos europeos por la multiculturalidad que lleva la canción.