Jennifer Aniston y Kanye West protagonizan un desencuentro en redes sociales

Son múltiples los famosos que se han pronunciado para llevar a sus seguidores a las urnas y así votar en estas próximas elecciones de Estados Unidos. Una de ellas ha sido Jennifer Aniston, que ha dejado claro cuál es su partido político: el demócrata de Joe Biden. Pero eso no es todo.

La actriz aprovechó su publicación en las redes sociales para asegurar que "votar a Kanye West no es gracioso". "No sé cómo decirlo. Por favor, sé responsable", decía. Hemos de recordar que el rapero se presentó a la candidatura de la presidencia de su país, y, aunque no se haya presentado en todos los estados, sí puede afectar negativamente los votos de los demócratas.

Pero nada se le escapa a West, por lo que no dudó en responderle a Jennifer tras leer su respuesta. Al parecer, Kanye twittéo "Friends tampoco era gracioso". Un mensaje que, sin duda, revolucionó las redes sociales en cuestión de segundos.

Al parecer también compartió una captura de pantalla de la noticia sobre el comentario de la actriz, a la que añadió el mensaje de "Wow, esa entrevista con Rogan los sacudió. Vamossss". El rapero se refiere a su encuentro con Joe Rogan en el que habló de su campaña presidencial y su salud mental, entre otros.

Pero parece que el rapero se lo pensó bastante y acabó eliminando el rastro de estos mensajes en su cuenta de Twitter. Aunque esto no preocupó a los usuarios, quienes ya habían guardado sus capturas de pantalla en sus dispositivos móviles.

Está claro que la intención de Jennifer Aniston y Kanye West no es la de tomarse un café juntos. Aunque nunca sabes con qué puede sorprenderte la industria del entretenimiento. En algo coinciden ambos, y es en la importancia de votar en estas nuevas elecciones.