Una fiesta acaba en desastre por culpa de unas psicofonías

Queridos andayeros no cansamos de repetir lo que nos gusta Halloween. Y es que, aunque sea un tópico, la noche del 31 de octubre es conocida por todos como el momento más terrorífico del año. Pero si esto fuera poco, este 2020, viene cargadita: cuando el día se acabe podremos ver la luna llena azul.

Si ya parecía que no podían pasar más cosas en este año de locos, la noche de Halloween viviremos un fenómeno astronómico único. Para que os hagáis una idea de lo complicado que es vivir y ver esta luna llena azul en Halloween, los científicos calculan que no volverá a pasar hasta 2039.

La mitología siempre ha relacionado la luna llena con efectos paranormales, por eso la palabra “lunático”. Todos hemos visto películas en las que se habla de este tema, de hombres lobo o vampiros.

Aunque pueda parecer una locura, en España en el siglo XIX, hubo un caso de licantropía, es decir, un hombre lobo. Bajo el nombre de Romasanta, este gallego asesinaba a sus víctimas cuando había luna llena. Con 17 crímenes a sus espaldas, cuando fue detenido y declaró ante un juez, el acusado dijo, “la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes. Me caí al suelo, sentí convulsiones y a los pocos segundos yo era un lobo".

¡Acabamos de hablar con Ana! Una andayera epiléptica que afirma ver muertos durante sus ataques epilépticos 👻



¡Esto y más hasta las 11am en la #SemanaDeHalloween 🎃, sintonza aquí https://t.co/Spv7k3QGB7!#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/OTdZ3Cr6aw — Anda ya! (@40Andaya) October 28, 2020

Como sabemos que os apasionan estas historias, hemos pedido a nuestros andayeros que nos cuenten sus experiencias más locas. Arancha de Pamplona ha explicado el susto que se llevó cuando fueron a beber a casa de la abuela de una amiga. “Un amigo dijo que grabáramos con la cámara que escucharíamos a los muertos. Cuando nos íbamos a casa, pusimos la grabación y os prometo que se escuchaba una voz pidiendo ayuda”.

Si esto fuera poco, Ana de Valencia nos ha contado que es epiléptica y ve muertos. “La epilepsia es un foco irritativo en el cerebro, por lo que cuando quiere te dan las crisis, pues mientras que el cerebro por decirlo de alguna manera tiene ese problema puedes verlos. Ha habido unos fantasmas que me han impactado.”

Como veis, estas historias no defraudan, así que si queréis saber todo lo que ha sucedido en el programa, ya sabéis lo que hacer… ¡Pinchad en el vídeo y os enteréis de todos los detalles!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.