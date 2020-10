Paz Padilla no puede evitar llorar cuando ve las cuentas bancarias de Chelo García Cortés

Sálvame lleva muchos años en antena y tiene que seguir renovándose para seguir siendo relevante en las tardes televisivas. Entre sus últimas ideas está la de Quiero dinero, una sección en la que un colaborador se enfrenta a una serie de retos a cambio de dinero.

La primera en presentarse al juego ha sido Chelo García Cortés que se ha pasado cinco días aceptando todo tipo de propuestas. La primera fue limpiar un váter de los baños de Mediaset. No lo dudó y lo hizo a cambio de 100 euros.

Ese no fue más que el comienzo. En estos días la hemos visto pasar 24 horas con los brazos vendados, meter la cabeza en una urna llena de cucarachas, hacerse un piercing, quemar una foto de Isabel Pantoja, contestar a todo tipo de preguntas íntimas, quedarse en plató en ropa interior… y todo a cambio de dinero. Nunca ha ocultado que sus deudas con Haciendo han causado una debacle económica en su vida.

Su último reto

Pero ha encontrado su límite y este martes llegaba al final de su paso por esta sección cuando se negaba a continuar. Paz Padilla le presentaba un nuevo reto por el que estaba dispuesta a pagarla 400 euros. Le pedía poder acceder a sus aplicaciones bancarias para conocer el saldo de sus cuentas.

"No, hasta aquí hemos llegado. Tengo derecho a mi intimidad. Llega un momento en el que no me puedo desnudar tanto... puedo enseñar las bragas, ¿pero mis cuentas bancarias? No", expresaba Chelo García Cortés que confirmaba que había llegado al límite.

"Siento si soy un fracaso de concursante, pero mi dignidad está por encima de todo esto. Todo tiene un límite", añadía. "Qué os importa a vosotros lo que yo tengo. Me lleváis cuatro años recordando mis problemas, tengo un límite y me habéis dicho que mendigo. He dado todo lo que puedo, pero ya esto no. Siento rota mi intimidad más sagrada", acababa expresando entre lágrimas.

La reacción de Paz Padilla

Por mucho que Bárbara Rey o José Manuel Parada intentaran convencerla por teléfono, lo cierto es que Chelo no quiso dar marcha atrás. Lo máximo a lo que accedía era a que Paz viera en privado sus cuentas. Su cara lo decía todo. “Tienen poco dinero, pero no están en números rojos", se defendía Chelo.

Pero no debió pensar lo miso Paz que acabó con lágrimas en los ojos. "Es una persona popular, muy conocida, con momentos gloriosos y que ahora está en un concurso que su nombre lo dice Quiero Dinero... no quiere dinero porque viva por encima de sus posibilidades, quiere dinero porque tiene que vivir", acababa diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes) el 27 Oct, 2020 a las 12:52 PDT

Chelo tiene asumido su problema económico, pero está un poco cansada de que se lo recuerden continuamente. “Estoy cansada de que se repita por qué estoy sentada aquí, aquí todos estamos por dinero", aseguraba la presentadora que ha acabado ganando 25.000 euros en Quiero dinero.