‘Masterchef Celebrity 5’: el objetivo con el que Ainhoa Arteta morreó a Jordi Cruz

Jordi Cruz es el juez que más besos en la boca se está llevando de toda la televisión. Si no cae alguno en cada edición de Masterchef, mal se le ha tenido que dar, ya que casi en todas (sobre todo de las celebrities) acaba con carmín en los labios y no suele buscarlo él - o eso parece-.

El chef más duro de los tres, ayer ejercía su papel en la prueba de exteriores, criticando la labor de Ainhoa Arteta como capitana. Según él, la soprano no había sido capaz de repartir las tareas del cocinado pensando en el perfil de cada uno de sus compañeros y ella lo aceptaba.

Pero lo que negó rotundamente fue la queja de Jordi sobre su actitud hacia él: "Cuando yo entro a darte consejos tú te piensas que voy a atacarte y no me haces caso". Palabras que molestaron a la artista: "¡No, qué va! ¿De qué vas Jordi?", le respondió y el chef le pidió "vamos bien, a llevarnos bien".

¿Un beso que cambió el veredicto?

En ese momento, Arteta para demostrarle que no tenía ningún problema con él, se acercó y le plató un apasionado beso: "No tengo ni idea de qué veredicto me vas a dar pero te voy a dar un morreo que te vas a... aunque me mandes a la mierda" y dicho y hecho.

Él se quedaba pasmado al recibir tanta pasión, mientras Samantha se partía de risa. "Ahora te ha pasado lo que le pasa a todos los hombres, que hay un antes y un después del morreo de una Arteta", exclamaba ella orgullosa.

"Después de este momento, quiero reconocer un par de cosas: una es que besas muy bien y que algunos de los aspirantes has sabido reconducirlos". Un veredicto que Flo tachaba de "fuerte" porque estaba cambiado tras el beso. Así que Arteta logró su objetivo, suavizar a Jordi, aunque no lo suficiente como para que no la enviara a eliminación.