Miki Núñez: “Hay mucha gente que me ha dejado de seguir por cagarme en VOX”

Miki Núñez (Terrasa, 1996) es el yerno perfecto: guapo, con una sonrisa siempre en la cara, mucho sentido del humor y leal. Además, tiene el don de alegrarte el día con sus canciones. El catalán, al que conocimos en Operación Triunfo 2018 y vimos darlo todo en Eurovisión 2019 con La Venda, se ganó un hueco en la industria musical gracias a su primer disco, Amuza.

Este 2020, Miki lanza su segundo álbum de estudio. Aunque volverá a tener muy presente el ska, el género que predomina en su primer trabajo, en este segundo disco habrá mucho pop rock. Teniendo como referencias a los grupos que escuchaba en su adolescencia (El Canto del loco, Pereza, Despisatos), Miki se ha puesto a escribir las nuevas canciones.

De hecho, ya ha sacado los dos primeros singles, Me vale y Viento y vida, donde el optimismo vuelve a estar muy presente. Para conocer mejor esta nueva etapa musical, sus planes, su faceta como presentador y la importancia de tener un altavoz en redes sociales, Miki ha hablado con LOS40 en una entrevista exclusiva.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Viento y vida junto a Despistaos, ¿sueño cumplido?

Miki (M): Mi yo de dieciséis años está gritando todo el rato.

P: ¿Cómo nació esta canción?

M: Es una canción que escribimos junto a Arnau Moreno, que escribí para Amuza. Lo hice en un momento en el que yo me encontraba totalmente feliz, disfrutando de la vida con mis colegas de toda la vida. Quería reivindicar los buenos momentos que paso con ellos sin tener que pensar en nada más. Es un “disfruta del momento”, pero viendo más allá.

Aunque esta canción la escribí para mis amigos, decidí que fuese single porque recientemente murió mi tío. Llevaba catorce años con un cáncer. Era de las mejores personas que he conocido en mi vida y tenía una relación muy estrecha con él. Lo he llorado mucho y creo que se merecía lanzar una canción que hablase sobre su filosofía de vida que, aunque sabía que se iba a morir y no iba a poder disfrutar de su hija, disfrutaba del momento. Me decía que no le preguntase si había tenido quimio y que me pusiese hablar con él sobre mis conciertos. Pensé que era una manera bonita de hacerle un homenaje, dedicarle una canción que había escrito para disfrutar el momento con mis amigos pero que ahora empatizaba con este momento.

Miki Núñez: “Hay mucha gente que me ha dejado de seguir por cagarme en VOX”

P: ¿Y has cambiado algunas partes de la letra desde que la escribiste?

M: Sí, se ha revisado un poco. Pero es lo que digo, cada uno se lo puede llevar al momento que quiera. Yo lo he lanzado con esta intención, aunque el videoclip está con la intención antigua. Grabamos una live session y luego nos fuimos a un campo con una mesa. El vídeo acaba con todos nosotros disfrutando alrededor de ella. Hay una curiosidad porque esa mesa es la misma que aparece en una escena de La Casa de Papel. Me hizo mucha ilusión.

Usamos la misma mesa que en La Casa de Papel

P: ¿En qué momento?

M: Cuando están planeando el golpe en una casa de madera en mitad del bosque, que hay una mesa como de pino, ¡pues es esa!

P: Se ve muy buen rollo con los chicos de Despistaos, ¿pero en qué momento se subieron al carro de la canción?

M: Últimamente me sale más escuchar grupos del 2000s como Pereza, El Canto del loco o Despistaos. Cuando decidimos que iba a ser single, pensé que sonaba mucho como ellos. Era como pop rock macarra de aquella época. Y qué mejor grupo que me coloqué en ese género que Despistaos. Además, mi yo adolescente se moría por conocerlos. En realidad ha sido una excusa para poder decirles que era muy fan. Son increíbles y la conexión fue al momento. Fue un acierto enorme.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miki Núñez (@mikinunez) el 19 Oct, 2020 a las 11:12 PDT

P: ¿Qué canción de Despistaos es la que más veces has escuchado? No me vale Física o Química, que es ir a lo fácil.

M: Claro, es que Física o Química era la que teníamos en bucle. A mí me gusta mucho esta (saca el móvil y reproduce Cada dos minutos y empieza a mover la cabeza) Me encanta. Es la típica canción que te ponías en el Walkman antes de irte a dormir.

P: Entonces, ¿el nuevo disco va a ser más pop rock y menos ska?

M: No va a dejar de ser ska festivo. Hemos cogido dos productores para este disco: uno para las canciones que sean más ska y otro para las que son más pop rock. Es cierto que Me Vale y Viento y vida ha sido como abrirme un poco las puertas a ese mundillo.

P: ¿Va a estar presente Adrià Salas (componente de La Pegatina y compositor de La Venda) de alguna manera?

M: En este disco he intentado hacerlo todo más yo. En Amuza era como “tengo que aprender de los grandes”, absorbiendo todo lo que me enseñen. Ahora he querido hacerlo yo y juntarme con Arnau Moreno o Álex Pérez. Lo que me ocurre es que a veces tengo una canción muy clara y a la hora de ponerme en el ordenador y montarla no me sale. Todas las canciones son mías, pero por supuesto hay co-composiciones. Es todo mucho más yo.

Este disco va a ser mucho más yo

P: En verano se decía que iba a salir en otoño… ¿Lo escucharemos antes de Navidad?

M: Antes de Navidad va a salir el disco, así que pronto vamos a anunciar cuándo sale.

P: ¿Seguro o se puede retrasar?

M: Seguro porque ya está enviado a fábrica. Está todo preparado. Las últimas reuniones que he tenido han sido para decidir el merchandising y las fechas de la gira. En cuanto me den el “Ok” suelto la bomba.

P: Además de Despistaos, ¿hay más colaboraciones?

M: Este disco tendrá una colaboración más de una canción que me hace mucha ilusión. Será un mix de catalán y castellano. Es una nueva manera de componer y de hacer, mezclando los dos idiomas. Después de lanzar el disco sí que va a haber reversiones de canciones con bastantes colaboraciones.

P: ¿Algún excompañero de OT?

M: Se está barajando una posibilidad bastante probable de que una de las colaboraciones sea con un compañero de OT.

P: Estudiaste dos años de Educación Primaria en la Universidad de Barcelona, ¿has pensado en algún momento en acabarla en este año tan extraño?

M: Sí, lo voy a hacer. Quiero hacerlo porque siempre hay que tener un plan Z. Mis padres siempre me dicen que el plan A es la música, el B es la música, el C es la música, pero hay que tener un plan Z. Cuando tenga más de dos horas seguidas al día para mí, que es algo que no me pasa desde hace tiempo, lo haré.

P: Pero el plan W puede ser presentador, ahora que te hemos visto conduciendo Cover, el nuevo programa digital de TV3, ¿cómo surgió esto?

M: Pues fue de la nada. Un día me llegó un correo de la discográfica diciéndome que había llegado esta oferta. Les dije que me encantaba. Me encanta hablar con el público, comunicarme y hacer bromas. Me ha hecho mucha ilusión que hayan confiado en mí. Lo mismo es la previa a alguna otra cosa.

P: ¿Te dio algún consejo Roberto Leal?

M: Le hablé y me dijo que fuese siempre yo mismo, sin que un guion me dijese cómo tengo que decir las cosas.

P: Se van a cumplir dos años desde que empezó tu aventura en Operación Triunfo 2018, ¿hubieses cambiado algo de tu paso?

M: Yo creo que no, en ningún momento dejé de enseñar como soy. No hice ningún papel que no me tocaba. Estoy realmente orgulloso. Sí que hubiese cambiado la manera de vivirlo. Era un programa que iba a marca cómo iba a ser mi vida, pero no dejaba de ser un programa. Quizá le hubiese dicho a aquel Miki que se relajase un poco. Lo viví muy intensamente y quizá me tendría que haber relajado un poco. Me llevé a quince personas maravillosas.

Viví OT muy intensamente y quizá me tendría que haber relajado un poco

P: ¿Seguís teniendo todos muy buena relación entonces?

M: Sí, fíjate si es buena que Dave se ha venido a vivir a Tarrasa con dos de mis mejores amigos y Joan está viviendo en mi casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miki Núñez (@mikinunez) el 30 Ago, 2019 a las 7:57 PDT

P: Hay compañeros de tu misma edición a los que no le ha ido tan bien, aunque estuvieron más tiempo en el programa (hablando de números o de singles sacados), ¿te imaginabas la industria así?

M: OT 2017 ya nos demostró que la posición en la quedes da igual. Lo que importa luego es que tengas un fuerte, que tengas un equipo de la hostia, que las canciones gusten, que tengas conciertos, que empatices con la gente… Cada uno es libre de pensar lo que es mejor para uno. Puede que los números no sean los mejores, pero tienes un público fiel que flipas. Yo tenía claro lo que quería hacer y cómo. Creo que eso me ha beneficiado.

P: Miki, das imagen como del vecino de al lado: caes bien a todo el mundo, apoyas a tus compañeros y tu música transmite buen rollo. ¿No habrá una etapa oscura tuya en la música ni nada?

M: ¿Sabes lo qué me pasa a mí con la música? Que es mi vía de escape. Entonces las canciones que hago las escribo en momentos chungos, pero pienso en animarme. Cuando escucho música siempre es para animarme, nunca lo hago para flagelarme. Si estoy mal, lloro, estoy mal el tiempo que necesite, pero luego me vengo arriba. Yo creo que no voy a tener un momento oscuro, pero no lo descarto. Si hago canciones alegres es porque es mi medicina.

P: Eso sí, denuncias cosas que te parecen mal en redes sociales, mojándote políticamente. ¿Has perdido seguidores por algún comentario?

M: Sí, por supuesto. La música es música, y aquellas personas que me escuchen por eso, adelante. Pero yo también soy persona y tengo un altavoz muy grande. Creo que es necesario utilizarlo para mostrar a las personas lo que crees que está bien y lo que está mal. Luego pueden odiarme. Hay mucha gente que me ha dejado de seguir por cagarme en VOX o en la ultraderecha. Una vez me dijeron que habían devuelto mis entradas por haber puesto un tuit en contra del autobús de Hazte Oír. Pues de puta madre, vete a tu casa. No quiero que nadie así venga a mis conciertos. Me parece fantástico. Yo no voy a dejar de hacerlo.

Hay mucha gente que me ha dejado de seguir por cagarme en VOX

P: Compartiste un vídeo en marzo donde se te ve nervioso con hipo, ¿te ha pasado alguna vez que hayas tenido que interrumpir una actuación por ello?

M: Me pasó en el último concierto que hice. Era a las nueve y media y cenamos a las ocho. Ahora no hay catering y teníamos que pedir. Tuvimos la maravillosa idea de pedir pizza. ¿Sabes lo que es saltar habiéndote comido una pizza familiar carbonara? Estuve durante todo el concierto saltando y pensado “Ay, dios mío”. También me pasa mucho, antes de los conciertos, que me cago. Los dos minutos antes de ir al escenario, tengo la sensación de necesitar ir al baño. Y el hipo es algo recurrente en mi vida. Por suerte, luego se me pasa.

P: Por cierto, enhorabuena por tu nominación a LOS40 Music Awards a mejor artista revelación.

M: Gracias, os tengo que dar las gracias de verdad. No me lo hubiese imaginado nunca. ¿Tú sabes la cantidad de cantantes que hay en toda España? Hay muchísimos en todo el país, que LOS40 me haya escogido a mí es un orgullo.

P: ¿Cuál es tu primer recuerdo con LOS40?

M: Escucharlo en el coche con mi madre yendo al cole. Estábamos en un Seat panda que teníamos. Creo que era la única radio que teníamos. Era la que estaba puesta. Ese es mi primer recuerdo.