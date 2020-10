Morat: “Nadie que haya estado en nuestros conciertos ha visto nada similar al show virtual”

Inédito y especial. Ese podría ser el resumen en dos palabras de lo que está preparando Morat para debutar en los conciertos virtuales el próximo 7 de noviembre. La banda colombiana quiere hacer historia con "Morat, Echando cuento". Ese es el nombre que ha recibido su primer directo virtual.

Un formato que según cuentan Simón Vargas y Juan Pablo Isaza no va a tener que ver con nada de lo que hasta ahora han hecho en sus shows con público. Es la música abriéndose paso en la nueva normalidad con una nueva idea con la que volver a enganchar a la gente al espectáculo en directo (aunque no en vivo).

A los dos miembros de Morat se les ve felices a través de la pantalla de Zoom (otra novedad que nos ha traído la pandemia a las entrevistas de promo). No es que antes no fueran felices. Pero era otro tipo de felicidad. Han podido disfrutar de su familia y amigos después de 4 años muy intensos forjándose un nombre sinónimo de éxito en la industria musical.

Para ellos y para todos sus seguidores va dedicado su primer concierto virtual del que aseguran que "nadie que haya estado en nuestros conciertos ha visto nada similar a nuestro show virtual". Una manera distinta de conocer a esta banda doblemente nominada a LOS40 Music Awards 2020.

LOS40: Simón, Juan Pablo... Bienvenidos a LOS40. ¿Cómo estáis?

Juan Pablo: Bastante bien, gracias. Estamos aprovechando para estar con nuestras familias, reconectando con las gente que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y tranquilos en la casa.

Supongo que ha sido un tiempo para hacer muchas cosas que teníais pendientes, ¿verdad?

Simón: Siento que esas cosas pendientes no era que no quisieramos hacerlas sino que nuestro régimen de gira no nos lo permitía. Llevábamos cuatro años a un ritmo muy pesado sin pasar más de tres semanas en el mismo sitio o en una misma ciudad. Un frenón tan agresivo como el que nos obligó a hacer la pandemia le muestra a uno cuáles deben ser las prioridades. Hoy es más facil saber qué es lo que a uno le gustaría hacer o mantener de su vida. Hacía mucho tiempo que no estábamos con la familia y los amigos y ha sido una gran diferencia en ese sentido

¿Cómo surge la idea de montar este concierto virtual?

Simón: Nos invitó Rappi y Make a wish a trabajar con ellos. Nos invitó a usar su plataforma que creo que es interesante porque es muy grande y amplia en su difusión como para que este concierto tenga sentido. Una de las cosas de estos conciertos es que es distinto hacer 15 conciertos en 15 ciudades de 1000 personas es igual que si haces un gran concierto de 15.000 en todas las ciudades al mismo tiempo. Creo que eso fue un reto para nosotros y parte de lo interesante fue que nos pidieron que hiciéramos un formato distinto, no sólo un concierto. Algo distinto a ver algo en Youtube "Morat, en vivo". Ese era uno de los retos: compensar por esa falta de directo. Lo que decidimos fue abrirle las puertas a la gente a historias que no habíamos contado antes y por eso el concierto se llama Morat, Echando cuento. Creo que es darles una historia de lo que ha sucedido en este tiempo que es muy interesante. No es lo mismo que hacer un concierto en directo tradicional, es un concierto virtual y hay que aprender a hacer el quiebre a las limitaciones y cómo convertirlas en ventajas para el formato.

¿Cómo se imagina uno un concierto en el que no puede ver la cara de su público?

Juan Pablo: Como en todos los conciertos hay un trabajo previo de arreglos que se puede hacer con un correo, ordenador y mandando las ideas. La pre-producción se puede hacer de forma virtual. Es un poco más incómodo porque no hay tanta interacción pero se pueden "ping-ponear" ideas. Lo complicado es el feedback instantáneo con el público cuando uno canta en directo y que te motiva. Así sabes que la gente la está pasando bien de manera inmediata. Lo que nos toca hacer en estos conciertos virtuales es tener confianza en que la gente desde la casa lo esté pasando bien y agarrarse a eso para coger energía.

¿Qué sorpresas le esperan a la gente?

Juan Pablo: Lo principal que nos pasó es que con la pandemia estrenamos varias canciones que nunca hemos tocado en directo. Esa es una cosa que va a pasar: tocaremos canciones en directo que montaremos por primera vez. Es algo emocionante porque todo el proceso de montarlas por primera vez es muy bonito y la gente suele disfrutarlo mucho. Nosotros no tocamos Cómo te atreves de la misma manera hoy que hace tres años. La gente valora estos cambios. Y también historias detrás de las canciones que no hemos contado y curiosidades que van a gustar mucho.

¿Habrá algún invitado especial sobre el escenario?

Simón: Ganas de invitar a alguien nunca falta. Pero el problema es la logística que nos tiene haciendo conciertos virtuales. No sé si es una reivindicación de Morat porque ya en la pandemia tuvimos un pequeño oasis de conciertos en España donde dimos tres directos cuando las medidas sanitarias lo permitieron. Eso fue bonito y nos quitó la espina. Creo que este show lo que hace es inventarse un formato virtual que tenga sentido y que la gente que lo vea el día del concierto no diga "lo ví y ya". Es un nuevo formato a desarrollar y creo que si algún día vuelven los conciertos con público, sería brutal que este formato de conciertos virtuales fuera distinguible en particular para que siguiesen existiendo en paralelo. No solo vernos virtualmente sino también en vivo. Ese reto era muy importante. Si bien no pudimos invitar a nadie por la pandemia, si tratamos de darle el feeling de en vivo que es lo que decía Juan Pablo: que la gente no sienta que está escuchando una canción del disco sino también que hay una interpretación de ellas.

Juan Pablo Isaza: Tocaremos canciones en directo que montaremos por primera vez. Es algo emocionante porque todo el proceso de montarlas por primera vez es muy bonito y la gente suele disfrutarlo mucho

Aún quedan entradas a la venta, ¿qué le decimos a vuestros seguidores para que se animen a hacer historia con vosotros?

Simón: Queremos mandarles un abrazo gigante a todo el mundo e invitarles a nuestro nuevo formato que es algo que no hemos visto nunca. Estamos experimentando y probando a ver qué sale. Ese camino es interesante y muy poco usual y siempre llama la atención hacer algo distinto. Estoy seguro de que nadie que ha ido a ninguno de nuestros conciertos en un futuro va a ver nada parecido a esto que vamos a hacer que es exclusivo al formato virtual. Es nuestra primera vez y tiene un enorme nivel de producción. Va a haber canciones nuevas, curiosidades, historias que no hemos contado... Anímense porque estamos muy emocionados por lo que vaya a pasar.