Nada valgo sin tu amor, la canción que Juanes se autoregaló en su 31º cumpleaños

Un 9 de Agosto de 1972 vino al mundo, en Medellín, Juan Esteban Aristizábal. Otro 9 de agosto, pero de 2003, nació Nada valgo sin tu amor. Eran las cinco de la mañana, y Juanes celebraba su 31º cumpleaños en la soledad de un hotel en Madrid. De ahí la primera estrofa: "Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer, que pesan más los daños que los mismos años...".

Y esa canción que nació "de la angustia, de la soledad, de la distancia", le aportó a Juanes un Grammy Latino, dos Premios Billboard... y su tercer nº 1 en LOS40. Fue el 30 de Octubre de 2004, hace ahora exactamente 16 años.

Dos años antes, el colombiano había logrado el puesto de honor con A Dios le pido y con Es por ti. El single anticipo de Mi sangre lideró la lista durante tres semanas. Eso sí, no fueron consecutivas. Además, desde su entrada (en el nº 16) el 18 de Septiembre de 2004, hasta su salida el 26 de marzo de 2005, permaneció 28 semanas seguidas rotando en LOS40.

No fue la única canción de Mi sangre (2004) que lograría la máxima posición. También lo hicieron Volverte a ver y La camisa negra (nº 1 también durante tres semanas, esta vez consecutivas).

Una de esas canciones 'viajeras' y autobiográfica

Nada valgo sin tu amor es una de esas canciones 'viajeras' de Mi sangre. Como no se cansó de repetir el artista durante la promoción del álbum, escribió el repertorio para su tercer álbum en cualquier lugar donde le venía la inspiración. Nace en medio de la gira del disco anterior (Un día normal) en aviones, en aeropuertos en diferentes ciudades de otros países" contaba en una entrevista en LOS40. Y si Nada valgo sin tu amor afloró en un hotel madrileño, su primera composición para el álbum, en mayo de 2003, se produjo en un hotel de Amsterdam. Cuando terminó el tour (114 conciertos, 24 países) había compuesto 25 canciones. "De todas las canciones que compuse, como 25 más o menos, escogimos estas 12 que de alguna manera representan la nueva etapa de mi vida" explicaba en Lo + 40.

Es uno de esos temas sentidos, inspirado en el amor y que "relata los eternos vaivenes del corazón humano" escribía Rosa Townsend en El País. Es también una canción autobiográfica, reflejo de su trayectoria emocional y de su evolución musical: "Es una canción, como todas, que tiene mucho que ver con mi vida, con cosas que yo he sentido y he visto también". En su entrevista para Cadena Dial contaba: "... es un disco que habla de relaciones humanas. No solo de la pareja, también de uno con el universo y los problemas que eso le causa. Trata esos temores que vivimos día a día, ese aferrarse a la vida que todos queremos".

Presente en eventos especiales

Nada valgo sin tu amor fue la canción elegida como adelanto de Mi sangre. Se estrenó el 12 de Agosto de 2004 y desde que empezó a sonar ocupó los primeros puestos, tanto en las radios como en las listas de venta. Recibió dos Premios Billboard (Canción del Año y Tema Latin Pop Airplay del Año) y un Grammy a Mejor Canción Rock. Por otra parte, es uno de los temas que han marcado la trayectoria del artista y ha estado siempre presente en sus giras y en eventos muy especiales para él.

En Julio de 2011, el 'paisa' ofreció un concierto único en el Palacio de Deportes de Madrid (dentro de su gira P.A.R.C.E.) en el que le acompañaron amigos como Dani Martín, Melendi y Miguel Bosé. El primer invitado en salir al escenario fue Dani Martín, con quien entonó Nada valgo sin tu amor.

En Noviembre de 2019, en la ceremonia de los Grammy Latinos, Juanes recibió en premio a la Persona del Año de manos de Lars Ulrich (Metallica) uno de su ídolos. Durante la gala, Fonseca cantó Nada valgo sin tu amor acompañado por Orianthi. También interpretaron sus temas Alejandro Sanz, Rosalía o Juan Luis Guerra, entre otros.

Su consagración en el mercado internacional

Con Un día normal, Juanes se había puesto el listón muy alto, difícil de superar. Preguntado al respecto en Lo + 40, pocos días antes del lanzamiento de Mi sangre, el artista afirmaba: "Por supuesto. Pero es el público el que decide. A nivel personal, para mí, este disco es mucho más completo y contundente y se acerca mucho más a lo que yo soy como músico y como persona. Cuando lo escucho, me siento mucho más identificado"

Y el público decidió. Las ventas de Mi sangre fueron espectaculares. Su sello Universal Music informaba en octubre de 2004 que desde su lanzamiento el 27 de septiembre, el ritmo de ventas de Mi sangre era de un CD ¡cada 29 segundos!. En Febrero de 2005, cinco meses después de llegar a las tiendas, Juanes recibió el cuádruple Disco de Platino por las ventas en España de 400.000 copias. "El éxito me ha llegado después de muchos años, en los que he luchado y recibido golpes constantes. Lo más importante es el éxito personal, hacer lo que te gusta" explicó el colombiano a Europa Press.

Básico 40 y Día de Juanes

Juanes inició la gira mundial de Mi sangre con un concierto Básico 40 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De los 16 temas que interpretó esa noche del 8 de Febrero de 2005, Nada valgo sin tu amor fue la nº 14.

El 13 de Mayo de 2005 fue el Día de Juanes en Los 40 Principales. Durante toda la jornada viajó en avión privado y recorrió varias ciudades españolas. Empezó en el estudio Paul McCartney de Madrid, donde Juanma Ortega (Anda Ya!) le recibió con Nada valgo sin tu amor. Después pasó por Sevilla, Valencia y Barcelona. En total hizo 1500 km. El balance final que hizo el propio artista se resume en estas palabras: "Encantadísimo, este ha sido un día bien especial, un día para encontrarme con todo el público, con todos los fans... No quiero que se acabe".