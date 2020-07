A Dios le pido, la oración de Juanes que llegó al nº1

"Una oración, una manera de pedirle a Dios por todas las cosas que a mí me importan: mi familia, mi país, todo lo que para mí significa el amor" explicaba en su día Juanes sobre A Dios le pido, una oración convertida en canción que llegó al número 1. Aunque no todo el mundo la entendió como un himno de paz.

Cuenta el de Medellín que durante una entrevista promocional en Alemania una periodista le preguntó '¿Quién es Lepido?3: "Ella entendía 'Adiós Lepido', como que yo me estaba despidiendo de Lepido. Y ahí me dio mucha mucha mucha risa". Una felicidad similar a aquella que sintió cuando el 13 de julio de 2002 conseguía su primer número 1 en LOS40. La primera de casi una docena de canciones que llegaron a lo más alto.

A Dios le pido es la canción que Juanes eligió para presentar su segundo álbum como solista, Un día normal (2002). Solo dos años antes, el artista había debutado en solitario con Fíjate bien. Durante casi 15 años había sido compositor y guitarrista de Ekhymosis hasta que se lanzó como solista en pleno siglo XXI.

El origen de A dios le pido

"Este disco lo compuse curiosamente en los viajes, cuando yo estaba andando con el viaje de ‘Fíjate bien’, no paré por la casa mucho tiempo, siempre con mi guitarra andaba en los hoteles, en los aviones, en los aeropuertos... donde fuera, en la mente también. El primer álbum fue un poquito más oscuro, más introspectivo. Yo creo que el segundo álbum vio un poquito más la luz, conocí a la mamá de mis hijos y me enamoré, por eso las canciones cambiaron… Fue más romántico. Eso me dio la posibilidad de llegar a más gente" confesaba Juanes sobre Un día normal durante una entrevista en La Ventana de la Cadena SER.

De nuevo, Juanes trabajó con los productores y amigos Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, que le han acompañado siempre, en La Casa Studios (Los Ángeles, California, EEUU). A Dios le pido es un tema pop con fuertes influencias folklóricas: "Tiene una fuerte progresión de ballenato y música huasca, que es la música de cantina en Colombia. La batería es rockera y se combina con una melodía que es salsera y también muy colombiana" explicaba Juanes.

Juanes compuso la canción cuando estaba en medio de la gira Watcha Tour (fueron sus primeros conciertos en Estados Unidos) junto a otros grandes nombres de la música latina como Molotov, Maldita Vecindad, La Ley o Dover. Así contaba en La Sesión de Youtube cómo fue el nacimiento de la canción, una oración en la que pide a Dios que proteja todo lo que le importa en la vida: "Yo estaba sentado al lado del chófer del bus mientras él manejaba. Tenía la guitarra acústica en mis manos... y no sé explicar de a dónde pues pero exactamente salió 'A Dios le pido' (canta) y fue como algo mágico porque realmente no estaba pensando en nada. Estaba improvisando. Cuando sale esa primera frase ya como que Ok, esto puede ser como una oración, una manera de pedirle a Dios por todas las cosas que a mí me importan: mi familia, mi país, todo lo que para mí significa el amor".

La anécdota con la periodista alemana no fue la única que le sucedió con este tema. "Una anécdota super divertida de esta canción... cuando estaba grabando el disco, uno se obsesiona como con cada detalle y en esta parte de la letra 'y que de tu voz sea este corazón"… yo empecé a escuchar 'tubos' ... "y que de tubos sea este corazón". Ya estaba enloqueciendo. Llegó un momento que me dijo Gustavo, "ya vete para casa". Son anécdotas divertidas que pasan" explica Juanes en ese vídeo de Youtube.

El videoclip y el éxito mundial

El vídeo de A Dios le pido se rodó en Cuernavaca (México) y fue dirigido por Gustavo Garzón: "El vídeo lo hicimos en México. Fue muy especial. Había cantidad de gente bailando en los campos de maíz y yo caminando por esos campos, y al mismo tiempo las balas pasaban. Pero bueno, fue una experiencia super chévere". Para la actriz y modelo colombiana Karen Carreño, su participación en el clip fue un trampolín: "Su aparición en una de las canciones más exitosas del artista paisa quedó grabada en la mente de los colombianos. Se trata de Karen Carreño, una hermosa mujer que llamó la atención de Juanes en el año 2002 para que fuera la protagonista de una de los temas icónicos en su carrera musical" contaba Caracol en 2017.

A Dios le pido no solo es uno de los mayores éxitos y un clásico en la carrera de Juanes. Se considera la canción que le abrió las puertas al mercado internacional, además de convertirse en un himno para la paz en toda Latinoamérica. En su país natal, Colombia, se mantuvo más de cuatro meses en el primer puesto. Permaneció 47 semanas consecutivas en la lista de Billboard Hot Latin Songs. En la lista oficial de ventas de España estuvo siete semanas en el Top 20, aunque no llegó al nº 1. En 2006, se reeditó en algunos países de Europa, justo a raíz del éxito de La camisa negra que entró en Top 5 de casi todos los países de Europa. Y fue entonces cuando alcanzó en número 1 en 12 países de tres continentes diferentes.

En 2002, la canción ganó un Grammy Latino como Mejor Canción de Rock del año (el segundo consecutivo para el artista en esta misma categoría, después ganar en 2001 con Fíjate bien). En los Grammy Latinos 2003 ganó los 5 premios a los que había sido nominado: Álbum del año y Mejor Álbum Rock Solista (Un día normal), Canción del Año y Grabación del Año (Es por ti) y Mejor Canción Rock (Mala gente). Sumados a los 3 Grammy Latinos que había conseguido en 2001 (con Fíjate bien), Juanes se convirtió en el artista latino con más gramófonos: 9 en total. El 10 de Mayo de 2002, Juanes recibió un Premio de la Música a Artista Revelación Latino. Poco después recogería el Ondas de la Música al Artista Revelación Latino.

El éxito de A Dios le pido se puede medir en sus versiones o covers incluso en griego, brasileño o estilo ópera, flamenco, salsa o latin-jazz. Una canción convertida en himno cuyo fin solidario contribuyó en la 5ª edición de los conciertos Principales Solidarios, celebrada en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Fue el broche final de su gira por España a finales de 2002 con el objetivo de "recaudar fondos para luchar contra la situación crítica que atraviesan determinados sectores de la población infantil".