Black Friday y Cyber Monday 2020: Cómo evitar las compras compulsivas

Se acerca Black Friday, una de las fechas más esperadas para los amantes de la moda, la electrónica, la música, la literatura... El último viernes de noviembre, el día 27, tendrá lugar el popular "viernes negro" en el que decenas de marcas en todo el mundo presentan seductores descuentos como adelanto para las compras de Navidad. El lunes siguiente, el día 30 de noviembre será Cyber Monday para las compras online.

Esta cita de las compras, que tiene su origen en EEUU, se viene celebrando en España durante toda la última década y supone para muchas empresas una forma de reducir su excedente de stock y aumentar sus ingresos. E incluso en algunos comercios ha quedado demostrado que las supuestas ofertas no lo eran tras haber inflado los precios las fechas previas. Teniendo todo ello en cuenta, es importante que cada uno de vosotros sepáis qué queréis y necesitáis comprar. O lo que es lo mismo, ¿se pueden evitar las compras compulsivas?

La experta en moda Laura Opazo, autora de Armario sostenible: aprende a comprar de manera consciente e inteligente (Editorial Zenith), sugiere que "este Black Friday nos vayamos de compras por nuestro armario. Seguro que nos vamos a encontrar prendas que olvidábamos que teníamos, solo hace falta tratar de buscar inspiración y alternativas de estilo para poder utilizarlas".

En el caso de que hayamos ahorrado para comprar algo imprescindible, la recomendación de esta autora es hacerlo siguiendo unas pautas: "Si te apetece comprar algo o lo necesitas, intenta no hacerlo de forma improvisada, ni cuando estés carente de ánimo. Es fundamental marcar un presupuesto y tratar de imponer el sentido común para no acabar comprado prendas flechazo que a los dos días no van a cumplir ningún rol en tu día a día", concluye Opazo.

#BlackFriday 2020: cuándo es y todo lo que necesitas saber del día de las ofertas más famoso del mundo 💰



En un año marcado por la crisis del coronavirus los descuentos de hasta el 50% en una gran cantidad de marcas son más esperados que nunca https://t.co/LWan2fEBud — LOS40 (@Los40) October 27, 2020

Una respuesta similar nos ofrece Gaietà García, profesor de marketing en EAE Business School, que tiene claro que, en España, entendemos muy bien el concepto del Black Friday, de hecho, “demasiado bien”. Asegura que muchas personas llevan esta promoción al último extremo, “se dejan llevar por impulsos emocionales y se producen compras masivas de carácter no meditados o carácter impulsivo”.

Asimismo, Laura propone como alternativa para transformar el marcado carácter consumista de cara al Black Friday, plantearnos nuestro compromiso tanto con nosotros mismos como con el medio ambiente, apostando por el alquiler de prendas e incluso alquilando las nuestras propias. Una práctica que permite poder disfrutar de prendas cuyo coste puede resultar excesivo, al mismo tiempo que se ahorra espacio en ropa que se usa solo para ocasiones especiales.

En el universo de la moda cada vez están cobrando mayor protagonismo aplicaciones como Wallapop o Vinted que permiten a sus usuarios darle una segunda vida a prendas que ya no van a usar a la vez que sacarle un cierto beneficio al hecho de hacer hueco en sus armarios.