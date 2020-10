Rayden se une a Alice Wonder en ‘El Mejor de tus Errores’: ¡Mira el perfecto videoclip de Halloween!

Rayden está preparando su sexto álbum al que ha nombrado Homónimo y hasta entonces, nos irá regalando adelantos como El Mejor de tus Errores. Una colaboración con Alice Wonder con la que tuvimos el placer de charlar sobre esta experiencia y sus proyectos individuales. “Es una canción que hicimos Rayden y yo hace un año sin conocernos en persona. Él me mandó la base cuando yo iba a un concierto en Barcelona. Le mandé la letra que me salió en el momento y me dijo ‘buah me flipa’”, contaba Alice a LOS40 sobre el origen de este tema.

Rayden explica sobre qué va la canción en el comunicado: “la eterna búsqueda de culpables cuando una relación no funciona". "Esa constante humana de idealizar el amor y montarnos una película en torno a este hasta el final de sus días”, y termina contando que “llega un momento en el que no pesa que te encasillen en el papel del ‘villano de la película’ pero incluso ese rol genera una fuerza de atracción inevitable difícil de salir”. El videoclip está lleno de personajes de Halloween que cuentan la historia que han decidido narrar. Perfecto para finales de octubre.

El madrileño ha demostrado a lo largo de los años su capacidad de adaptación, una cualidad que destacaba su compañera de él. Ya sea a artistas urbanos, rock, indies o pop, Rayden sabe cómo lusicrlo. ¿Cuál será su próxima propuesta?