Historias para Halloween: “Mi difunta madre se comunicó conmigo por Walkie Talkie”

Como ya hemos ido adelantando a lo largo de toda esta semana, en solo unas horas llega la noche más terrorífica y esperada por muchos: Halloween. Y, aunque este año las circunstancias nos impide celebrarlo como más nos gusta; con fiestas o recorriendo todas las calles de nuestro vecindarios. Siempre nos quedará la opción de disfrazarnos y disfrutar de esta espeluznante madrugada con nuestro entorno más cercano. O, a través de nuestra tecnología, la que tanto nos ha ayudado en el confinamiento.

Halloween, una fiesta que cuenta con más de 6.000 años de tradición a sus espaldas, y que tiene origen irlandés, ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas generaciones. Las calabazas, antes, eran nabos; los disfraces, se hacían con pieles y cabezas de animales y el “truco o trato”, eso que utilizamos para conseguir las codiciadas golosinas, no existía. Tenían que recurrir a los bailes.

Lo que no ha cambiado son las historias. Y es que desde hace miles y miles de años, se han ido transmitiendo de generación en generación, y no han perdido nunca su efecto: el miedo. ¿Quién no ha pasado una noche en vela por culpa de alguno de estos relatos?

Esta vez no seremos nosotros los que te demos los remedios para sobrellevar esta noche y evitar cualquier leyenda. Vamos a hacer todo lo contrario, te daremos más historias que contar.

Para eso hemos recurrido, como no, a nuestros queridos andayeros. Entre ellos nos hemos encontrado con Merche de Sevilla. Esta oyente nos ha confesado el terrorífico momento que vivió por culpa de su hermano de 4 años. El pequeño, al que le habían ocultado la reciente muerte de su abuela, despertó una mañana enfadado con su familia porque, en sueños, sus abuelos se despidieron de él.

Carmen de Mataró no se queda atrás. La andayera recibió un mensaje a través del Walkie Talkie de su hijo, y está convencida de que era su madre fallecida. Además, este no ha sido el único contacto que ha tenido de ella. La catalana también sintió como recibía un beso de ella.

