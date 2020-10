Doble aquelarre en los cines: se estrenan ‘Las brujas (de Roald Dahl) y ‘Jóvenes y brujas’

Mañana se celebra la noche de Halloween, pero la avalancha de contagios por coronavirus y, por consiguiente, las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno central y las autonomías para frenarlas nos enfrentan a una festividad atípica plagada de incertidumbre y distanciamiento social.

Esta anomalía nos impide desarrollar el 31 de octubre como nos gustaría. Sin embargo, para subsanar en parte el vacío que nos dejarán las restricciones, podemos ir a las salas de cine a disfrutar de tres grandes estrenos destacados.

Al fin y al cabo, los últimos informes gubernamentales han revelado que, hasta el momento y que se conociera, no ha habido ni un solo brote infeccioso en las salas en lo que va de crisis sanitaria. Se trata de un lugar seguro, y por eso todas las productoras y distribuidoras de este país utilizan ya los hashtags #yovoyalcine y #culturasegura para concienciar a la población de que ir a las salas no supone un gran riesgo (aunque, evidentemente, el riesgo cero no existe).

Jóvenes y brujas

En primer lugar nos encontramos con Jóvenes y Brujas, la nueva película de Blumhouse Productions y Sony Pictures España que aterriza en las carteleras españolas a pesar de que en Estados Unidos ha apostado por el formato de Vídeo Bajo Demanda por culpa de la pandemia.

Se trata de una secuela de la cinta adolescente homónima de 1996 protagonizada por Fairuza Balk (American History X) y Neve Cambpell (Scream, vigila quién llama) que pretende recuperar la historia de este grupo de estudiantes que obtiene superpoderes tras una sesión de brujería.

La película está protagonizada por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone y Zoey Luna en los papeles de brujas. El reparto lo completan Michelle Monaghan (True Detective) y David Duchovny (Expediente X).

Las brujas (de Roald Dahl)

Hace un par de días os contábamos que Anne Hathaway tenía la paciencia de un santo. No debió ser fácil aguantar esas largas sesiones de casi cinco horas de maquillaje para interpretar a una maquiavélica bruja que odia a los niños y urde complot junto a sus compañeras chupasangre para convertir a los peques en ratones.

Inspirada en un cuento infantil de Roald Dahl, este remake de La maldición de las brujas pretende ser el condimento perfecto para quienes quieran disfrutar junto a toda la familia de una dosis de entretenimiento original y lleno de energía. No podía ser de otra forma estando dirigida por Robert Zemeckis, el creador de Regreso al futuro y Forrest Gump.

Sentimental

Una comedia negra con muy mala leche: Sentimental es, quizás, la mejor película española que se ha lanzado en España en los últimos meses. La protagoniza un reparto estelar que incluye a estrellas como Javier Cámara (El joven papa), Griselda Siciliani (El último Elvis), Belén Cuesta (La trinchera infinita) y Alberto San Juan (Vamos Juan).

La historia sigue a una pareja madura que no se encuentra en su mejor momento de la relación. Cuando invitan a sus excéntricos vecinos a conocer su apartamento, estos les ofrecerán una propuesta que pondrá contra las cuerdas el concepto que tienen de relación: montar una orgía. Si te has quedado con ganas de saber más de esta película, puedes leer aquí nuestra entrevista con Javier Cámara, su protagonista.