Calendario series, noviembre 2020: de lo nuevo de Ana Milán, a Lady Di en ‘The Crown’

Parece que la Navidad se ha adelantado a noviembre porque llega cargadísimo de regalos en forma de estrenos y nuevas temporadas de algunas de las series más esperadas.

Entre los nuevos aterrizajes está Nasdrovia, ByAnaMilán y 30 Monedas, nuevas producciones españolas con repartos estelares e historias que prometen.

Además, habrá nuevos y jugosos capítulos de ficciones tan seguidas como The Good Doctor y Los Simpson.

2 de noviembre

Next (Estreno, Fox)

Paul LeBlanc, el pionero de Silicon Valley, interpretado por John Slattery, descubre que una de sus propias creaciones, una poderosa inteligencia artificial llamada “neXt”, podría significar el fin de la humanidad.

3 de noviembre

Todas las criaturas, grandes y pequeñas (Estreno, Filmin)

El remake (de tan solo 6 capítulos) de la serie de 1978-1990 que se centra en las aventuras del equipo de una clínica veterinaria en los años 30 y 40 en Yorkshire.

4 de noviembre

Amor y anarquía (Estreno, Netflix)

Una asesora casada y un joven informático se retan a cuestionar las normas sociales en un juego de seducción de consecuencias impredecibles.

5 de noviembre

Paranormal (Estreno, Netflix)

En la década de 1960, el doctor Refaat Ismail (Ahmed Amin) se convirtió, contra su voluntad, en una eminencia en fenómenos paranormales.

6 de noviembre

Nasdrovia (Estreno, Movistar+)

Miniserie de 6 capítulos protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silva. Narran la historia de Edurne y Julián, dos abogados de éxito profundamente estirados y algo esnobs. Fueron matrimonio varios años y ahora, ya divorciados, sin hijos y con un trabajo que les absorbe, tienen un miedo atroz al futuro y a la soledad.

7 de noviembre

Romulus (Estreno, HBO)

Los creadores de Gomorra nos llevan hasta el siglo XVIII a.C donde nos cuentan los eventos que llevaron a la fundación de la ciudad de Roma.

8 de noviembre

ByAnaMilán (Estreno, Atresplayer Premium)

Una Ana Milán que está en su mejor momento, a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una película como protagonista, se ve sorprendida por un inesperado giro que la deja sin boda, sin peli y sin rumbo.

10 de noviembre

The Good Doctor (T4, AXN)

El exitoso Dr. Shaun Murphy vuelve a nuestras pantallas con nuevos capítulos.

11 de noviembre

Chicago Fire (T8, AXN)

Vuelven las aventuras del grupo de bomberos, rescatistas y paramédicos de Chicago.

13 de noviembre

Los favoritos de Midas (Estreno, Netflix)

La historia está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas', publicado en 1901, en el que un gran empresario (Luis Tosar) sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados "Favoritos de Midas" matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.

Madres (T2, Amazon Prime Video)

Continúa el día a día de Belén Rueda y sus compañeras de reparto en este drama máedico.

14 de noviembre

The Blacklist (T8, Movistar Series)

Liz (Megan Boone) ha decidido depositar definitivamente su lealtad en su madre y aliarse con ella para hacer frente a la amenaza que le supone la directiva Townsend.

15 de noviembre

The Crown (T4, Netflix)

Por fin llegará la figura de Diana Spencer, la futura Lady Di, a las vidas de la corona británica.

19 de noviembre

El joven Sheldon (T4, Movistar Series)

El pequeño genio empieza un nuevo curso y una nueva vida en su primer año de universidad

24 de noviembre

Parliament (Estreno, Filmin)

Samy, un joven asistente parlamentario europeo llega a Bruselas unas semanas después del referéndum del Brexit. Obviamente no es apto para el trabajo. De hecho, Samy no sabe mucho sobre las instituciones europeas y espera salirse con la suya gracias a su ingenio e inteligencia.

27 de noviembre

The Flight Attendant (Estreno, HBO)

La azafata de vuelo Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior con un cuerpo sin vida a su lado.

Los Simpson (T31, Disney+)

Más aventuras de la familia amarilla más famosa del mundo entero.

29 de noviembre

30 monedas (Estreno, HBO)

Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas. 2000 años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana