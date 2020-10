Los Jonas Brothers dan comienzo a la navidad con su nueva canción ‘I Need You Christmas’

En España, y prácticamente medio mundo, se van a vivir unas navidades de lo más extrañas. Posiblemente, sin cabalgatas, y difícilmente, con una fiesta en condiciones para pasar de año. Habrá que buscar nuevas formas de celebrar que se acaba el 2020 y los Jonas Brothers nos traen su primera propuesta. Cantar todos juntos su nueva canción titulada: I Need You Christmas.

El grupo de hermanos estadounidense anunciaba este tema junto a varias imágenes de celebraciones pasadas en familia. “Con este año tan loco que estamos viviendo, realmente necesitamos algo a lo que esperar con ilusión... Las navidades son unos días que nos unen y nos traen alegría en los momentos más oscuros”, escribían Joe, Nick y Kevin en sus cuentas oficiales de Instagram.

“Para nosotros, esta canción remueve memorias de nuestra infancia. Jugando con bolas de nieve y buscando la colina más cercana para protegerse. Nos lleva a juntarnos con nuestra familia montando juntos el árbol de navidad”, dice su presentación para esta dulce oferta. Y termina con un deseo: “Ojalá os pueda dar las mismas sensaciones de calidez y alegría que la creación nos ha dado a nosotros. ¡Os queremos mucho chicos!”.

El piano y la armonía dan las vibraciones navideñas a la canción. Y la letra nos recuerda que en estos días podemos juntarnos con nuestros amigos alrededor de un fuego o esperar a Papá Noel con emoción. Se nota que los tres han echado de menos estas fechas durante el año.

Más canciones navideñas

Recordamos que el año pasado, los Jonas sacaban Like It’s Christmas, que también añadiremos a nuestra lista navideña de 2020. Además de Christmas Without You hace dos años por DNCE, el grupo formado por el mediano de la familia con JinJoo Lee, Cole Whittle y Jack Lawless. Dos temas que escucharemos junto a la mítica Santa Tell Me o Last Christmas de Ariana Grande o Mistletoe de Justin Bieber.