Maluma, Ava Max, Master KG y Aitana compiten por el Nº1 de Halloween

Llega Halloween y en #Del40al1CocaCola garantizamos una mañana de sábado… de miedo. Tranquilos que no os vamos a dar ningún susto: serán cuatro horas cargadas de emociones agradables, que falta hace con la que está cayendo. Para empezar, si os decimos que una vez más sortearemos dos iPhone 12 PRO, ¿cómo os quedáis? ¿Y que no habrá un Voto VIP… sino dos? Antonio Orozco y Vanesa Martín serán los encargados de apoyar a alguna de las canciones de la lista (que no sean las suyas). Pero habrá mucho más a lo largo del show más escuchado de la radio musical del fin de semana.

Auguramos una dura pugna por el número uno, actualmente en manos de Master KG y Nomcebo con ese himno afrobeat y nuevo góspel titulado Jerusalema. Implicados en la contienda por la medalla de oro también están Ava Max (#2), Maluma (#3) y Jawsh 685 con Jason Derulo (#4). Todos ellos ya han sido líderes, al contrario que Rauw Alejandro y Camilo (#5) y Aitana y Morat (#5), no menos favoritos y que podrían subir a la posición de honor por primera vez con sus respectivos singles.

Si nos sigues desde el arranque (10 de la mañana, 9 en Canarias) te enterarás de la suerte que corren los dos candidatos de esta semana: Ozuna con Sia y Doja Cat con El mar y Vanesa Martín con …Y vuelo. La música en español podría ver aumentada su cuota en el chart con estas incorporaciones. Ya estamos contabilizando los apoyos que reciben en Twitter con el HT #MiVoto40, necesarios para que logren su objetivo de entrar entre los 40 mejores.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos no una sino dos películas (Pesadilla antes de Navidad y Frankenwenie) y cuatro entradas para el Parque Warner, de Madrid. Presentaremos la canción ganadora de la Resurrecsong, la convocatoria que la cadena está haciendo en Instagram para resucitar un número 1 de LOS40. La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias… En fin, una mañana tan completita que si te despistas dos minutos seguro que te perderás algo importante. Así que mejor no te despistes y acompáñanos desde el principio…