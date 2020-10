El equipo perfecto para unas navidades diferentes. Liam Payne, exmiembro de One Direction, y Dixie D’ Amelio, super estrella de TikTok, se unen para ofrecernos una canción de pop navideña llamada Naughty List. Con unos cascabeles de fondo y una armonía muy alegre dan la bienvenida a estas fechas. Un tema muy diferente en comparación a la otra canción protagonista de las navidades llamada I Need Christmas de los Jonas Brothers, que han optado por algo más sentimental.

“Now we’re on the Naughty List/Must’ve been the way we kissed/Santa saw the things we did/And put us on the Naughty List”, cantan en el coro con una letra muy juguetona y algo indecente los dos jóvenes. Y terminan diciendo: “Underneath the mistletoe/We were supposed to take it slow/Baby you’re my favorite gift/Now we’re on the naughty list”.

El cantante manifestaba la alegría de estar acompañado de Dixie en un tweet. “Sienta muy bien compartir música contigo después de tanto tiempo, especialmente algo divertido después del loco año que hemos tenido”, escribía en el post.

Liam Payne y Dixie D’Amelio se unen para una canción navideña llamada ‘Naughty List’

Novedades

Payne está muy trabajador este año 2020, no debería estar en la 'naughty list'. Hace un mes lanzaba con Alesso su colaboración Midnight, además de su canción junto a Cheat Code llamada Live Forever. Sorprendentemente, también ha estado muy activo en Youtube haciendo blogs y pequeños vídeos con su faceta más youtuber.

En lo personal, el británico ha anunciado su compromiso con Maya Henry. Los rumores circulaban desde hace meses, pero fue en Good Morning America donde dio la noticia y aseguraba que ambos estaban muy felices.