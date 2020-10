Nena Daconte: “No sé exactamente lo que es la música urbana”

En 2019 Mai Meneses rompió seis años de silencio y publicó un disco con Nena Daconte. Había logrado superar su miedo escénico y tenía ganas de volver a ilusionarse con la música. Lo consiguió y parece que sigue encontrándose cómoda porque ahora presenta Hojas secas, un nuevo tema que la sumerge en un nuevo terreno, el de la electrónica.

El confinamiento le ha dado las ganas de cantar y bailar y eso se refleja en su música. Si el mundo apuesta por la música urbana, ella escoge otro camino. “Nunca me he dejado guiar por las tendencias. Mis canciones son como muy facilonas, de pop y les pega lo que les pega. El reguetón me cuesta entenderlo”, reconoce.

Y no será porque no tiene gente a su lado que intenta que caiga en las redes de este género que domina hoy en día las listas de ventas. “Tengo una amiga que está todo el día poniéndome canciones a ver si se me meten y soy capaz de bailar algo allí. Creo que todo son modas y hay que ir haciendo lo que te salga y si te sale reguetón y es la música con la que te expresas, pues hazlo. Al final decide el público”, explica.

Objetivamente hablando, la música urbana está muy presente y algunos empiezan a referirse a ella como el nuevo pop. Pero es un terreno en el que Mai no tiene las cosas tan claras. “No lo sé porque no la conozco tanto. No sé exactamente lo que es la música urbana, ni qué artistas hay, ni nada”, confiesa.

Música electrónica

En su última canción se adentra en el terreno electrónico de manos de Paco Salazar. Y es la música que más presente está en su día a día. “Ahora estoy escuchando música de un chico que se llama Kygo, por eso me sale ahora hacerlo un poco electrónico, porque es lo que me está gustando. O Mark Ronson, son gente como muy grande, pero podemos hacer algo así a nuestro rollo. Son buenas ideas”, asegura.

Hay otra tendencia con la que no empatiza demasiado: “Me cansa un poco el tema de los 80, revistarlo todo el tiempo, creo que en el 2020 podemos hacer cosas muy chulas y, de hecho, las hay”.

En busca de colaboración

Si la música urbana y los 80 son tendencia de los últimos tiempos, hay otra seña de identidad del momento que estamos viviendo y son las colaboraciones. Si antes eran una excepción, ahora empieza a serlo sacar un tema en solitario.

Ella canta sola, por lo menos de momento, porque no descarta el tema colaboraciones, de hecho, le gustaría, “lo que pasa que no sé con quién. Voy mirando y tal, pero creo que es algo que tiene que surgir. No puede ser una cosa de discográficas porque no fluye. Tiene que ser que de verdad conectes con una persona y ser fan”.

Si pudiera pedir, ella tiene claro con quién le gustaría cantar. “Soy super fan de David Otero y lo digo por si me oye y lo mismo algún día hacemos una canción juntos y la cantamos”, dice con el ánimo de que sus palabras lleguen al que fuera guitarrista de El canto del loco.

Mientras, tiene otras opciones. “Este mes voy a trabajar con un chico de Ibiza, pero no voy a decir nada porque todavía no lo hemos hecho. Pero ya hemos quedado para en noviembre preparar el tema. No me parecen mal las colaboraciones, enriquecen y no me parece negativo artísticamente”, avanza.