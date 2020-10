Veneno ha marcado un antes y un después en la historia de la Televisión, una serie original, auténtica y muy necesaria . Esta producción creada por Los Javis cuenta la vida de Cristina Ortiz, "La Veneno" desde su infancia hasta su muerte, mostrando las vivencias de una mujer transexual luchadora que alcanzó su fama en apariciones televisivas en los años 90 y conquistó a la audiencia con su visión única del mundo, igual que ahora en el 2020 nos ha conquistado a nosotros.

Con resaca emocional por el intenso final de la serie, repasamos algunos de los temas más icónicos de Veneno, una producción que derrocha calidad y carisma por los cuatro costados.

Un tema que no podía faltar es Veneno Pa' Tu Piel, es la propia Jedet la que abre la lista interpretando el tema original del trailer oficial de Veneno. Se trata de una canción muy intensa con una letra profunda que representa a la perfección el espíritu de la serie. Su ritmo y sus palabras te harán mantenerte en una dulce tensión durante toda la escucha.

Así es la banda sonora de ‘Veneno’:Un viaje desde Los Bravos a Leiva pasando por Morat y Cindy Lauper

La playlist de Veneno es un viaje en el tiempo con saltos entre la música de los años 90 como por ejemplo con la canción de Dover, Let Me Out o Dreams de The Cranberries para luego viajar hasta las canciones más actuales como por ejemplo Morat con su Cómo te Atreves o Lo Que Te Mereces de Viva Suecia.

Además, la banda sonora es una amalgama de sensaciones donde tus sentidos se sentirán complacidos porque puedes deleitarte con canciones de todo tipo y en todos los idiomas desde Los Bravos con su Los Chicos con las Chicas, seguido de la Chanson du Toréador de Georges Bizet, un compositor francés del siglo XIX.

Pero, tras estas canciones, el registro cambia completamente y podemos encontrar temas tan dispares como Girs Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper, We Wish You a Merry Christmas de Jody Jenkins o Maldita Primavera de Yuri.

Además, no podemos obviar el temazo que se marca Leiva con su Nunca Debiste Cruzar el Missisipi, tema que ha servido de banda sonora para el quinto capítulo de la serie titulado Cristina a través del espejo, un episodio en el que La Veneno aterrizó en Esta noche cruzamos el Mississipi, el clásico programa de Pepe Navarro, para ahondar en su pasado. Una canción que casa perfectamente con el significado de la serie en la que al escucharla sientes que eres uno más de los personajes.

Veneno representa así toda una obra de arte televisiva en la que cada detalle está cuidado con mimo desde su fotografía hasta sus créditos pasando por su elenco, sus decorados y por supuesto su banda sonora, que es todo un viaje en el tiempo y a través de nosotros mismos.