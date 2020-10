Danna Paola, Aitana y Luisa Sonza, diosas del campus en Friend de Semana: Mira aquí el vídeo

Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado (No, no)

Para llamarte, para llamarte

Y decirte que desde esa noche yo no he parado

De pensarte, de pensarte

Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Ya caí en tu juego y lo perdí

Y hoy te quiero para mi

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar las ganas

Ya sabes que te toca еntrar por la ventana

Tú no te aguantas, tú no te aguantas

Amanеcer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, a ti te encanta

No sabrás, no sabrás (No) como olvidarme

Llegarás, llegarás (No) para buscarme

Si amanece, ahí no estoy

Volverás, volverás para encontrarme

De lunes a martes te busqué,

pero el miércoles no te llamé

Ni el jueves y mi teléfono sonó hasta el viernes (Y mi teléfono sonó)

Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Ya calle en tu juego y lo perdí

Y hoy te quiero para mi

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar la' gana'

Ya sabes que te toca entrar por la ventana

Tú no te aguantas, tú no te aguantas

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, que a ti te encanta (Ah-ay)

Isso é fácil, muito fácil

Tengo borracho seu coração

Soy de Brasil, yo quiero acción

Quiero bailar cumbia y reggaetón

Sem pressa

Quero adrenalina, vem fazer de porta aberta

Hoje o prédio todo vai saber da nossa festa

Só eu e você e nada mais me interessa, ai, ai, ai

One, two, three, burn it up

Quiero bailar contigo este fin de semana

I just wanna see you pa' matar la' gana'

Ya sabes que te toca entrar por la ventana

Que a ti te encanta, que a ti te encanta

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

Que aprovechemos toditico los momentos

Que te parece si esta ve' nos vamo' lento

Que a ti te encanta, que a ti te encanta

(Y dice)

Tell me, tell me, tell me que me quiere'

Pero give me, give me, give me just a night, yeah

Friend de semana

Que a ti te encanta, que a ti te encanta