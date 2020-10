Dirt 5 pisa a fondo con su banda sonora

1. High Contrast – Griffin (exclusiva)

2. Noisy – Tourist (exclusiva)

3. Prospa – Feel It 92 (exclusiva)

4. Koko – Silly With It (exclusiva)

5. Broken Witt Rebels – Take It (exclusiva)

6. Sea Girls – Accident Waiting To Happen (exclusiva)

7. Saronde – Veru (exclusiva)

8. The Chemical Brothers – Bango

9. EOB – Shangri-La – Spike Stent Edit

10. The Killers – Caution

11. Hero The Band – Shout

12. THE HARA – Friends

13. Tyler Bryant & The Shakedown – Drive Me Mad

14. Inhaler – We Have To Move On

15. The Academic – SUPERLIKE

16. Twin Atlantic – Volcano

17. Tesla – Tied To The Tracks

18. Arkells – Years In The Making