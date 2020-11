El ‘villancico COVID’ que triunfará estas Navidades de pandemia

Hay quien milagrosamente es capaz de encontrar un ápice de humor en este turbulento e interminable 2020. El usuario de TikTok Javi Arjona Ketchup (@javiketchup) ha sido uno de ellos.

El hombre ha querido despertar algunas sonrisas entre sus seguidores adaptando la famosa Marimorena navideña a la era COVID-19, y el resultado no podría haber sido más acertado.

"La Virgen y San José y la estrella que brilla obligan a los pastores a acudir con mascarilla. Tose, tose, tose, pero con cuidado, que no me contagies al pastor de al lado. Todos este año, todos confinados, que no nos visitan ni los Reyes Magos", canta mientras golpetea con una cucharilla una botella de licor de guindas Miura.

El vídeo lleva casi 100.000 reproducciones en TikTok y varios medios de comunicación, como LaSexta, ya se han hecho eco del mismo.

En respuesta, Javi Arjona ha dado las gracias en otro vídeo con su peculiar sentido del humor: "Esto no será verdad, ¿no?", dice partiéndose de risa.

De momento las previsiones epidemiológicas de la crisis del coronavirus no son demasiado halagüeñas: Europa bate récord de contagios y en España varias comunidades autónomas, como Castilla y León, ya han anunciado que impondrán confinamientos estrictos. Quizás el villancico de Arjona sea el más apropiado para esta era de incertidumbre y caos pandémico.