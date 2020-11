Pablo Alborán presenta emocionado su nueva canción de amor: ‘Corazón descalzo’

El próxmo 11 de diciembre podremos conocer íntegramente Vértigo, el nuevo disco de Pablo Alborán. Hasta ahora nos había presentado dos de sus nuevas canciones y en las últimas horas ha sumado una tercera: Corazón descalzo.

Él mismo hizo un directo en redes para compartir el momento de su lanzamiento con todos sus seguidores. Explicó que se trata de “una canción para mí super especial. Es la primera que escribí para este disco y tiene algo de premonitorio porque habla de muchas cosas que estamos viviendo ahora mismo. Ese mido, esa incertidumbre y a la vez, es una canción de amor que puede servir de abrazo en estos momentos que no nos podemos dar tantos abrazos”.

Es una canción producida por Julio Reyes, tan presente en todo el disco y por Fede Vindver, un argentino que trabaja con Timbaland y Coldplay, entre muchos otros.

Una canción de amor

Una de sus seguidoras le preguntó al malagueño en qué se había inspirado para componer esta canción y no dudó en contestar: “Me inspiró el miedo que creo que todos podemos sentir alguna vez a que no nos quieran cuando no hay tantas luces y tantos focos, cuando las cosas no están bien. Cuando no todo es de color de rosas que es cuando la gente te demuestra, realmente, que el amor es de verdad. Ya no solo el amor de pareja, el amor de amistad, en familia, en el trabajo… el querer en las buenas y en las malas”.

No dudó en lanzarse a cantar el tema a capella, sin música de fondo, solo su voz y su emoción al servicio de un tema que le emociona, no hay más que escucharle.

“Es una canción un poco premonitoria porque habla de cuando no queda aplauso y, ahora mismo, que está la situación como está, que estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar, al final es un poco eso, si se apaga la luz, si se apagan los focos, si se apaga el éxito, la fama… ¿seguirá habiendo gente?, ¿seguiré teniendo al lado a alguien que me quiera de verdad?, ¿me seguirán queriendo como siempre me han querido los míos?... es un poco ese miedo, pero no sólo por mí, creo que es algo que puede sentir todo el mundo en algún momento de su vida”, aseguraba.

Luego llegó el momento del estreno, de volver a escucharla juntos. No podía dejar de morderse los dedos, síntoma de los nervios de dar a conocer una de sus nuevas canciones y someterla al escrutinio de todos.

“Es una oda al amor, ya sabéis que soy un romántico, que creo en el amor, y no solo como algo que se viva en las canciones y en las películas, sino el ser romántico como forma de vida. el cuidarnos de verdad, los pequeños detalles del día a día, los pequeños gestos, el escuchar las llaves a través de una pared y ya estar emocionado porque sabes que viene la persona que amas, el que te den un beso en la frente y que, de pronto, se te resuelva el día…yo qué sé, gestos tan corrientes y a la vez tan sencillos como que alguien te pregunte cómo estás, cómo estás de verdad”, añadía sobre el tema.

Un refugio

Una reflexión escondida tras una canción de amor: “Todo lo que tenemos en la vida está de prestado, cuando nos morimos somos de carne y hueso. Todo lo que ganemos en esta vida, todo lo que conseguimos en esta vida, al final nos quedamos sin ello, excepto lo que queramos vivir intensamente, lo que queramos que perdure, y lo que perdura al final es el amor. Las cosas materiales, el éxito, la fama, un puesto de trabajo, igual que te lo dan te lo pueden quitar. El dinero, está muy bien, nos permite vivir con más facilidad, y el tener un trabajo también es necesario, pero, al final, cuando llegas a casa lo importante es tener un refugio”.

Él ya nos ha hablado de sus refugios en otras ocasiones, pero ahora, más que nunca, sus fans juegan un papel muy importante. “Vosotros también sois un grandísimo refugio para mí. Muchos artistas que conozco nos metemos a veces en las redes no sólo para buscar el consuelo fácil sino para darnos cuenta de que hay mucha gente que de verdad apoya tu carrera, que te quiere aplaudir desde su casa porque os estamos acompañando. Y que valoréis eso es algo que nos motiva, más ahora que no sabemos lo que va a pasar”, añadía.