La lista completa, de Lewis Capaldi a ‘Jerusalema’, en vídeo

Una de las canciones veteranas de la lista, Before you go, del británico Lewis Capaldi (35 semanas con nosotros, de las cuales dos en el número uno), abre el repaso en vídeo que tienes su sobre estas líneas a los 40 éxitos del chart más importante de España. Capaldi es uno de los artistas que más nominaciones tiene a LOS40 Music Awards de este año: opta a tres premios, en las categorías de Artista o Grupo del Año, Álbum del Año (por Divinely unimspired to a hellish extent) y precisamente a Canción del Año por este Before you go. El itinerario visual por el chart culmina, como no puede ser de otro modo, con el actual número uno, Jerusalema, de Master KG y Nomcebo, que lleva dos semanas inamovible en lo más alto. En el vídeo de arriba, Tony Aguilar recuerda antes de nada los dos temas que nos han abandonado esta semana: Rain on me, de Lady Gaga y Ariana Grande, y Rojo, de J Balvin.