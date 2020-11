Sale a la luz la canción que Bob Dylan escribió para Barbra Streisand

Es uno de los grandes cantautores americanos de la historia reciente, y sus canciones están en el imaginario de muchas generaciones. Bob Dylan ha compuesto muchos temas que ya son auténticos clásicos y se han cantado por muchas voces diferentes. Lay Lady Lay es una de ellas, un tema que publicó en su álbum de 1969 Nashville Skyline. A lo largo de la historia, artistas como Cher, Duran Duran o Lana del Rey han sido algunos de los más de veinte que la han versionado.

Siempre se ha pensado que Dylan había escrito este tema para Midnight Cowboy, una película dirigida por John Schlesinger y estrenada en 1969, pero acaba de descubrirse que, en realidad, estuvo inspirada en Barbra Streisand. Así lo ha contado The Times, periódico que ha encontrado una transcripción de una entrevista que nunca llegó a publicarse. La conversación, entre Dylan y su amigo Tony Glover, tuvo lugar en 1971, y se ha encontrado ahora en algún lugar donde se guardó para no publicarse nunca.

En este fragmento de la entrevista, Glover le pregunta sobre esta canción: "Dijiste que Father of Night fue compuesta para una obra de teatro, y Lay Lady Lay se hizo para Midnight Cowboy, a lo cual Dylan contesta rápidamente: “En realidad, fue escrita para Barbra Streisand”.

La actriz y cantante, al enterarse de estas declaraciones de Dylan, se ha mostrado enormemente sorprendida. En un comunicado a NBC News, Streisand señaló: "Me siento muy halagada de descubrir que Bob Dylan escribió Lay Lady Lay para mí. De lo que me acuerdo es recibir flores de él con una nota escrita a mano pidiéndome que cantáramos a dúo, pero no podía imaginarlo entonces. Adivina qué, Bob, ¡puedo imaginarme haciéndolo ahora!".

¿Quién sabe? Quizá esta repuesta es el primer paso a una posible colaboración entre ambos para cantar el tema próximamente. Por ahora, el manuscrito original de esta transcripción se va a subastar en los próximos días y se espera que llegue a alcanzar los 2.000 dólares.